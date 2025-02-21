«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Απευθείας μετάδοση από τα Χανιά - Σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ

Από τον Φάρο και το παλιό Ενετικό Λιμάνι, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σε απευθείας μετάδοση σήμερα, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής κλείνουν το οδοιπορικό τους στην Κρήτη από την πανέμορφη πόλη των Χανίων.

Δείτε το trailer:

Η θάλασσα που κάποτε εξασφάλιζε ένα καλό εισόδημα στους ψαράδες, δίνει τώρα άλλες διεξόδους μέσω του αλιευτικού τουρισμού. Μπήκαμε στη βάρκα του καπετάν Μάνου και από τα ανοιχτά, κοιτώντας αντίκρυ τα Χανιά, ζήσαμε την εμπειρία ενός ταξιδιώτη, ακούγοντας ωστόσο με προσοχή τα προβλήματα ενός εργαζόμενου στον τομέα της αλιείας.

Όταν το Θέρισσο γίνεται σκηνή, όλα αποκτούν νόημα στην Κρήτη. Ο σπουδαίος ερμηνευτής της παράδοσης και μελετητής του ριζίτικου τραγουδιού Αντώνης Μαρτσάκης, μοιράζεται μαζί μας εικόνες, ιστορία αλλά κυρίως το αίσθημα που προκαλεί αυτή η ξεχωριστή μουσική.

Ξακουστός για τα αβοκάντο του ο νομός Χανίων, αφήνει συχνά στη σκιά τις δυσκολίες που έχει η καλλιέργειά του όπως οι ελληνοποιήσεις και η μεγάλη ποσότητα νερού που απαιτεί. Άνθρωποι που εμπλέκονται στην παραγωγή και τη διανομή του, μας μιλούν για το θέμα της λειψυδρίας. Ένα φράγμα, που θα εξασφάλιζε νερό, παραμένει ανενεργό δέκα και πλέον χρόνια αφότου κατασκευάστηκε ενώ κόστισε 45 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δικά του Λευκά Όρη μας περιγράφει ο Γιάννης Παπασηφάκης, που μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε Σφακιά και μιτάτο. Δεμένος με την πέτρα και τη ρίζα, δεν φοβάται και τα νέα μέσα, αφού είναι ένας επιτυχημένος TikTοker.

Στην τεχνική κολύμβηση, η δεξιότητα του αθλητή και ένα μονοπέδιλο εντυπωσιάζουν, με τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων να έχει φέρει διακρίσεις που αξίζουν την προσοχή μας.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/ opouyparxeiellada

www.instagram.com/ opouyparxeiellada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@ opouyparxeiellada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.