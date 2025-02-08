Γιάννης Πουλόπουλος για τον σταφυλόκοκκο: «Την ημέρα που το έμαθα ήταν όταν πέθανε ο Δημήτρης Σούρας από το ίδιο μικρόβιο»

Για τη σοβαρή λοίμωξη που πέρασε από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και τα παρελκόμενα που έφερε η παρατεταμένη χρήση αντιβίωσης μίλησε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή Όλα για τη ζωή μας.

Ο δημοσιογράφος προσβλήθηκε από το μικρόβιο και ταλαιπωρήθηκε σχεδόν τρεις μήνες μέχρι να καταφέρει να ξεπεράσει την περιπέτειά του.

Όπως εξηγεί, τα πάντα ξεκίνησαν από τη Μύκονο όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως ιδιοκτήτης τουριστικής μονάδας.

«Όλα ξεκίνησαν όταν την Παρασκευή πριν από το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου είδα ένα εξάνθημα στο πρόσωπο στο μακιγιάζ. Αισθάνθηκα ότι πρέπει να πάω στον γιατρό. Πήγα στο Κέντρο Υγείας, το μόνο που υπάρχει στη Μύκονο. Μου δίνουν μια αλοιφή, τη χρησιμοποιώ, δεν μου κάνει τίποτα μόνο φουντώνει το εξάνθημα. Την επόμενη μέρα νομίζουν ότι έχω πάθει αλλεργικό σοκ και μου κάνουν ενδοφλέβια κορτιζόνη. Επιστρέφω στην Αθήνα και πηγαίνω στη δουλειά μου και το απόγευμα στον δερματολόγο. "Είστε πολύ τυχερός που ζείτε" μου είπε γιατί είδε ότι είναι μια λοίμωξη τύπου σταφυλόκκοκου, δεν μπορούσα να κάνω καλλιέργεια γιατί είχα ήδη ξεκινήσει αντιβίωση και μου έδωσε άλλη αντιβίωση για να δούμε αν θα πιάσει.

Το εξάνθημα είχε πάει από το πρόσωπο στο χέρι και στο στήθος και το χειρότερο είναι ότι δεν ήμασταν απολύτως σίγουροι τι έχω. Μετά από δύο εβδομάδες αντιβίωση περιμε΄ναμε να περάσει για να κάνω καλλιέργεια.

Έβγαλα νέο εξάνθημα στο πόδι που το εξετάσαμε και σιγουρευτήκαμε ότι είναι χρυσίζων σταφυλόκκοκος. Την ημέρα που το έμαθα ήταν όταν πέθανε ο Δημήτρης Σούρας που έφυγε από σταφυλόκκοκο.

Περιμένω να με βγάλουν στην εκπομπή μέσω skype και ακούω μια καθηγήτρια παθολογίας που εξηγεί ότι αυτά τα μικρόβια αν περάσουν στο αίμα μπορεί να πεθάνεις. Τους παρακάλεσα να μην βγω ποτέ γιατί έχω βάλει τα κλάματα και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Κατάλαβα ότι το είχα υποτιμήσει.

Αφού είχε ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος της σωστής αντιβίωσης, αισθάνομαι έναν πόνο στο δόντι και πρήξιμο. Τον ενημέρωσα για τον σταφυλόκοκκο. Έπρεπε να μου ανοίξει το δόντι. Φεύγοντας αισθάνομαι τέτοιο ρίγος και ενημέρωσα τον γιατρό μου. Μου είπε να πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο γιατί πιθανόν ο σταφυλόκοκκος να έχει περάσει στο αίμα. Οι εξετάσεις έδειχναν ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή λοίμωξη. Ήμουν παραμορφωμένος. Οι γιατροί μου συστήνουν να πάρω διπλή αντιβίωση.

Από την αντιβίωση κόλλησα άλλο μικρόβιο, δημιουργήθηκε στο έντερο που για να ξεπεραστεί πήρα καινούργια αντιβίωση.

Είμαι 45 μέρες με αντιβίωση, δεν έχω βγει από το σπίτι και βγαίνω στην εκπομπή μόνο μέσω Skype.

Όταν βλέπαμε ότι αυτό το μικρόβιο επιμένει, η παθολόγος μου είπε ότι πρέπει να κοιτάξω αν είναι καρκίνος. Άρχισα να κλαίω γιατί σκέφτηκα ότι είμαι 50, δεν έχω προλάβει να απολαύσει τη ζωή μου. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα πέρασα έναν Γολγοθά.

Ήταν μια περίοδος που ήμουν πεσμένος ψυχολογικά. Όλοι οι γιατροί μου είπαν ότι είχα στρες που έριξε το ανοσοποιητικό μου. Ήμουν μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου και είχε ξεκινήσει η τηλεοπτική σεζόν. Εγώ δεν έχω καλοκαίρι γιατί δουλεύω στην επιχείρησή μου στη Μύκονο και είμαι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο.

Όταν πήγα στο νοσοκομείο, έμεινα μια μέρα και υπέγραψα να φύγω μόνος μου γιατί φοβόμουν ότι αν πάρω ενδοφλέβια αντιβίωση θα βάλω το μικρόβιο μόνος μου στο αίμα» είπε μεταξύ άλλων.

