Διονυσίου Αρεοπαγίτου: Εντυπωσιακές εικόνες από τα γυρίσματα της «Μεγάλης Χίμαιρας»

Η Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ένας από τους ωραιότερους πεζόδρομους της Αθήνας, και η οδός Σταδίου μετατράπηκαν σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό εποχής για τις ανάγκες των γυρισμάτων του αγαπημένου αριστουργήματος του Καραγάτση, τη «Μεγάλη Χίμαιρα», που διαδραματίζεται το 1930.

Η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος, για λογαριασμό της ΕΡΤ, ανέδειξε την ομορφιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα είναι εντυπωσιακές.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναιών, σε μια μόνο ημέρα γυρισμάτων απασχολήθηκαν 320 άτομα, γεγογός που αποδεικνύει ότι όπως η παραγωγή, προσέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη στην πόλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων γίνεται στη Σύρο, ένα νησί που αποπνέει τον αυθεντικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική της περιόδου κατά την οποία διαδραματίζεται η σειρά.

Λιγα λόγια για την ιστορία

Η ιστορία της Μαρίνας, μιας «ξένης» που έρχεται στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου οδηγημένη από τον έρωτά της, είναι ένα τολμηρό και σκοτεινό μελόδραμα, που αγγίζει θέματα που παραμένουν επίκαιρα και στη σύγχρονη εποχή, καθιστώντας την ιστορία διαχρονική και οικουμενική.

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» διαδραματίζεται το 1930, αλλά τοποθετεί στο κέντρο της αφήγησής του μια ηρωίδα που συμβαδίζει περισσότερο με την εποχή μας.

Η Μαρίνα, είναι μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και κυνηγά με μανία την ευτυχία της, οδηγώντας σταδιακά σε καταστροφή την ίδια και τους ανθρώπους που την περιβάλλουν.

Πρόκειται για ένα έργο επικό, γεμάτο μεγάλα γεγονότα, ισχυρές συγκρούσεις και έντονα συναισθήματα, αλλά παράλληλα βαθιά εσωτερικό, που έχει την τόλμη να αναδείξει όλον τον πολύπλοκο ψυχισμό της ηρωίδας του, μιας γυναίκας διεκδικεί την επιθυμία της, σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό.

Πηγή: skai.gr

