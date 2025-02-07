Χάρης Γρηγορόπουλος: Αυτό τον ενόχλησε στον χωρισμό του με τη Φωτεινή Ντεμίρη

Ο Χάρης Γρηγορόπουλος και η Φωτεινή Ντεμίρη μπορεί να χώρισαν μετά από 30 χρόνια γάμου όμως ούτε διαζύγιο έχουν πάρει ούτε τις σχέσεις τους έχουν χαλάσει.

Αυτό επιβεβαίωσε ο ηθοποιός μιλώντας στο Breakfast @Star ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο τι τον ενόχλησε αναφορικά με τον χωρισμό του:

«Είμαι 40 χρόνια στη δουλειά και θεωρώ ότι τα media ασχολήθηκαν περισσότερο με ένα προσωπικό μου ζήτημα πέρσι το καλοκαίρι παρά με τη δουλειά που έχω κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Με ενοχλούσε που έμπαινα στις ειδήσεις Google και ήμουν πρώτη μούρη κάθε μέρα. Οι σχέσεις μας με τη Φωτεινή είναι άψογες. Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο» είπε χαρακτηριστικά.

Μίλησε όμως και για το Καφέ της Χαράς από όπου καθιερώθηκε ως Τρελαντώνης στη συνείδηση του κοινού.

«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από το Καφέ της Χαράς. Ήταν η σειρά που με έκανε ευρέως γνωστό. Επειδή όλη η σειρά εκτοξεύτηκε, μαζί κι εγώ.

Τα χρήματα από τις επαναλήψεις είναι λίγα, αλλά δεν πρέπει να γκρινιάζουμε μόνο γιατί ο "Διόνυσος" δίνει αγώνα για να παίρνουμε έστω αυτά τα λεφτά άρα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες».

