Συνεχίζονται με γρήγορο ρυθμό τα downloads της εφαρμογής που βάζει όλη την Ελλάδα στο παιχνίδι! Περισσότεροι από 69.000 τηλεθεατές διαθέτουν πλέον στο κινητό τους το «Η Ελλάδα ψηφίζει» και είναι έτοιμοι να πάρουν θέση στον καναπέ τους και αυτό το Σάββατο (08.02) στις 21.00 για να ψηφίσουν και να κερδίσουν!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος θα υποδεχτούν δύο νέες ομάδες που διεκδικούν έως 30.000 ευρώ! Νέα ερωτήματα θα εμφανιστούν στις οθόνες μας και περιμένουν τη δική μας απάντηση!

Τι θα προτιμούσες; Να λαμβάνεις 2000€ το μήνα ή να τρως χωρίς να παχαίνεις;

Η μεγαλύτερη «κατινιά» που έκανες χάριν του έρωτα είναι: Παρακολούθηση / Έψαξα κινητό / Ψεύτικο προφίλ στα social.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία πρέπει να: Αυξηθεί/ Καταργηθεί/ Συμπεριλάβει τις γυναίκες.

Σε αυτό το παιχνίδι καμία απάντηση δεν είναι λάθος! Αν θέλετε να πείτε τη γνώμη σας διεκδικώντας παράλληλα πλούσια δώρα κατεβάστε κι εσείς την εφαρμογή ielladapsifizei !

Δείτε το Trailer

Πηγή: skai.gr

