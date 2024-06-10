Η Μορφή του Νερού, στο COSMOTE CINEMA 1HD, 10/06 στις 22:45

Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Ηθοποιοί: Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ Τζένκινς

Σε ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστήριο της δεκαετίας του ’60, μια μουγκή και μοναχική καθαρίστρια αναπτύσσει ιδιαίτερη σχέση με ένα αλλόκοτο αμφίβιο πλάσμα, που αποτελεί ‘αντικείμενο’ φριχτών πειραμάτων… Η ταινία κέρδισε 4 Όσκαρ.

Ο Σοφέρ της Κυρίας Μαντλέν, στο COSMOTE CINEMA 1HD, 11/06 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Κριστιάν Καριόν

Ηθοποιοί: Λιν Ρενό, Ντάνι Μπουν,Αλίς Ισάζ

Ένας ταξιτζής αναλαμβάνει να μεταφέρει μια 92χρονη γυναίκα από το σπίτι της στον οίκο ευγηρίας όπου θα διαμείνει. Ωστόσο, η διαδρομή θα εξελιχθεί σε μια πολύωρη περιήγηση στο Παρίσι, που θα οδηγήσει σε μια απρόσμενη φιλία.

Η Παραλία, στο COSMOTE CINEMA 1HD, 13/06 στις 22:50

Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ

Ηθοποιοί: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο,Γκιγιόμ Κανέ,Βιρζινί Λεντουαγιέν

Η επιθυμία να γνωρίσει κάτι γνήσιο και άφθαρτο είναι αυτό που οδηγεί τον Ρίτσαρντ από την Αμερική στην εξωτική Ταϊλάνδη, με ένα σακίδιο στον ώμο και με σκοπό την περιπέτεια… σε έναν επίγειο παράδεισο που κανείς δεν γνωρίζει.

Κόκκινος Ουρανός, στο COSMOTE CINEMA 1HD, 14/06 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Πέτζολντ

Ηθοποιοί: Τόμας Σούμπερτ,Πάουλα Μπιρ, Λάνγκστον Ούιμπελ

Ένας συγγραφέας φτάνει μαζί με τον φίλο του σε ένα εξοχικό κοντά στη Βαλτική Θάλασσα. Εκεί, σκοπεύει να επικεντρωθεί στη συγγραφή του τελευταίου του βιβλίου… μα η παρουσία μιας νεαρής φιλοξενούμενης θα του αποσπάσει την προσοχή.

