Power of Love: Έχουμε νικητές. Αυτοί παίρνουν το έπαθλο και τα χρήματα

Το παιχνίδι της αγάπης του ΣΚΑΙ, έφτασε στο τέλος του για αυτόν τον κύκλο και ήρθε η ώρα να δούμε ποιό αγόρι και ποιό κορίτσι κέρδισαν στην ψηφοφορία του κοινού και θα αναδειχτούν οι νικητές παίρνοντας και τον τίτλο και το έπαθλο.

Από το Σάββατο και το πρώτο μέρος του τελικού του Power Of Love, η ψηφοφορία ήταν σε εξέλιξη και συνεχίστηκε και χθες μέχρι αργά το βράδυ. Η Κατερίνα Καραβάτου αφού καλωσόρισε τους παίκτες αλλά και τους τηλεθεατές live από την Κωνσταντινούπολη, τους ευχαρίστησε για το ταξίδι όλων αυτών των μηνών. και στη συνέχεια, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό ότι η ψηφοφορία έκλεισε αναμένοντας τα αποτελέσματα για τον μεγάλο νικητή.

Αφού έδωσε πάσα για το διαφημιστικό διάλειμμα, οι τηλεθατές περίμεναν να δουν ποιό θα ήταν τελικά το ζευγάρι που θα κερδίσει και αν έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους. Δυστυχώς ένα σοβαρό τεχνικό ζήτημα που προέκυψε από ακραία καιρικά φαινόμενα κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη δεν επέτρεψε να συνεχιστεί η σύνδεση μετά το break. Με άμεσες και γρήγορες αποφάσεις μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα στον αέρα του καναλιού βγήκε η εκπομπή Monobala με την ανακοίνωση των νικητών να παίρνει μετάθεση για μετά το τέλος της.

Η επιστροφή στο πλατό και τη live σύνδεση συνεχίστηκε ελάχιστα λεπτά μετά τις 2 με την Κατερίνα Καραβάτου να ζητάει τον φάκελο με τα αποτελέσματα, να κρατάει λίγο και τα παιδιά και τον κόσμο σε αγωνία και τελικά να ανακοινώνει τους νικητές:

«Έχω τα ονόματα… Νομίζω ότι για αυτούς τους δύο ανθρώπους ξεκινάνε πολύ μεγάλα πράγματα από σήμερα και πέρα…

Τα δύο παιδιά που εσείς ψηφίσατε είναι ο Νίκος και η Σωτηρία»

