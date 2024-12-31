Friends: Αποχαιρετούμε τα Φιλαράκια από το Netflix με τα 20 top λάθη της λατρεμένης σειράς!

Για όλους όσοι είμαστε fans της θρυλικής σειράς αυτή δεν είναι μια ευχάριστη μέρα. Τα Φιλαράκια είναι θεσμός. Και από αύριο δεν θα είναι πια διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Netflix στην Ελλάδα. Είναι θέμα δικαιωμάτων το ξέρουμε αλλά shame on you, Ted Sarandos, είσαι και ελληνικής καταγωγής.

Οι 10 σεζόν με τις καθημερινές περιπέτειες της Μόνικα, του Ρος, της Ρέιτσελ, της Φοίμπη, του Τσάντλερ και του Τζόι ήταν για πολλούς από εμάς το απόλυτο αγχολυτικό, το γέλιο που ερχόταν αβίαστα στα χείλη μας, όσες φορές κι αν είχαμε δει τα επεισόδια κι όσο απ' έξω κι αν ξέραμε πια τις ατάκες τους.

Οι έρωτες, οι γκάφες, οι καυγάδες, οι διαφωνίες, το πόσο διαφορετικοί ήταν οι κολλητοί μεταξύ τους, οι εξελίξεις στη ζωή τους, τα εκατοντάδες A-List guests... η Τζάνις που ξεφύτρωνε απρόσμενα εκεί που δεν το περίμενες με αυτό το τόσο χαρακτηριστικό γέλιο και το Oh My God....

Η φιλίες που όλοι θέλαμε να έχουμε στη ζωή μας ή και το μέτρο σύγκρισης στις δικές μας παρέες κάποιες φορές. Σουρεάλ, ναι, πολλές φορές, αλλά γιατί, στην πραγματική μας ζωή δεν έχουμε ζήσει σουρέαλ καταστάσεις. Πόσες φορές δεν έχουμε πει πως αυτό που ζούμε θα γινόταν τρελή κωμωδία αν γυριζόταν. Αυτό είναι τα Φιλαράκια. Κομμάτια από τις ζωές όλων μας από 25 ως τα 35... Γι' αυτό και ταυτίστηκαν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι μας αυτούς τους 6 χαρακτήρες.

Κι όχι οτι θα τα χάσουμε. Η τηλεόραση ακόμα έχει επεισόδια-να' ναι καλά το Star- και οι πιο φανατικοί έχουμε και την πλήρη κασετίνα στο σπίτι μας. . Ως ένα αντίο στην προβολή τους από το Netflix, τα 20 top λάθη από τα επεισόδια. (Και ήταν πολλά τα λάθη, αλλά ποιός έδινε σημασία την ώρα που γελούσε με την καρδιά του)

