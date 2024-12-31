Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει ως «Lobo» στο νέο σύμπαν της DC

Ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) επιστρέφει στο σύμπαν της DC - μόνο που η «βασιλεία του ως Aquaman» έχει τελειώσει. Αντ' αυτού θα υποδυθεί τον αντιήρωα Lobo στο «Supergirl»: Woman Of Tomorrow».

H νέα ταινία υπερηρώων, με πρωταγωνίστρια την Μίλι 'Αλκοκ (Milly Alcock), θα είναι η δεύτερη ταινία στο reboot του σύμπαντος της DC των Τζέιμς Γκαν(James Gunn) και Πίτερ Σάφραν(Peter Safran) μετά το πολυαναμενόμενο «Superman» με τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ (David Corenswet).

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie) πρωταγωνιστούν επίσης ο Ματίας Σόναερτς (Matthias Schoenaerts) ως ο κακός Krem of the Yellow Hill και η Ιβ Ρίντλεϊ (Eve Ridley) ως η γαλαξιακή πολεμίστρια Ruthye Marye Knoll.

Η 'Ανα Νογκέιρα (Ana Nogueira) έγραψε το σενάριο βασισμένο στη ομώνυμο κόμικ των Τομ Κινγκ (Tom King) και Μπίλκις Έβελι(Bilquis Evely).

Ο διάσημος πρωταγωνιστής επιβεβαίωσε την είδηση σε ανάρτησή του στο Instagram και μοιράστηκε ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη συνέντευξη του στο Fandango. Με αφορμή την περιοδεία του «Aquaman 2», είχε αναφερθεί στην αγάπη του για τον χαρακτήρα.

«Ο Lobo λοιπόν ήταν...Συλλέγω κόμικς, και δεν το κάνω τόσο συχνά πια, αλλά ανέκαθεν ήταν ο αγαπημένος μου και πάντα ήθελα να υποδυθώ τον Lobo, γιατί είναι ο τέλειος ρόλος», είχε δηλώσει στην συνέντευξη.

«Ακούστε! Αν μου τηλεφωνήσουν και μου ζητήσουν να τον υποδυθώ, είναι σίγουρο ναι. Δεν έχω λάβει αυτό το τηλεφώνημα, οπότε δεν θέλω να διαδίδω ψευδείς ειδήσεις, αλλά αν μου τηλεφωνήσουν και μου ζητήσουν να τον υποδυθώ ή να κάνω οντισιόν, είμαι έτοιμος».

Ο σταρ συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Τηλεφώνησαν».

Τα γυρίσματα της ταινίας «Supergirl: Woman of Tomorrow» θα ξεκινήσουν στις 13 Ιανουαρίου 2025. Σύμφωνα με το Variety, η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

