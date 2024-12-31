Τάσης Χριστογιαννόπουλος: Η δύναμη της Τέχνης και της Πνευματικότητας

Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ένας από τους κορυφαίους βαρύτονους της γενιάς του, ταξιδεύει το κοινό σε κόσμους όπου η όπερα συναντά την ψυχή. Με μια καριέρα που ακροβατεί ανάμεσα στη σκηνή και τη διεύθυνση του «Ολύμπια», ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δήμου Αθηναίων μίλησε στην Κωνσταντίνα Βαρσάμη για το πάθος, τις αναμνήσεις και τα μεγάλα στοιχήματα της ζωής του (ακούστε την εκπομπή εδώ)

Μεγαλωμένος μέσα στη μαγεία της Λυρικής Σκηνής, όπου ο πατέρας του ήταν διευθυντής, ο Τάσης θυμάται ακόμα την πρώτη του συνάντηση με την όπερα: μια παιδική «Αΐντα» στο Ηρώδειο. «Ήθελα να ελευθερώσω τους αιχμαλώτους», είπε, αποδεικνύοντας από μικρός πως η τέχνη τον συγκινούσε πέρα από τα προφανή.

Η φωνή του, αρχικά αδύναμη, εξελίχθηκε σε όργανο παγκόσμιας εμβέλειας, χάρη στην επιμονή και την καθοδήγηση ανθρώπων όπως ο Μάνος Χατζιδάκις. Εκείνος πρώτος διέκρινε το βάθος της φωνής του και άνοιξε δρόμους, όταν ο νεαρός τότε Τάσης τόλμησε να του μιλήσει για τη μουσική του.

«Η σκηνή είναι ιερή», λέει, «ένα μέρος όπου το σώμα, το συναίσθημα και η ψυχή γίνονται ένα». Το βλέπεις στην ενέργεια που εκπέμπει, τόσο στις παραστάσεις του όσο και στο έργο του ως διευθυντής. Αν και το «σταριλίκι» ποτέ δεν ήταν για εκείνον, ξέρει καλά πώς να γεμίζει το χώρο με την παρουσία του – και να φέρνει το κοινό πιο κοντά στη μαγεία της όπερας.

Ο Χριστογιαννόπουλος δεν διστάζει να μιλήσει για την πνευματικότητα που τον ενέπνευσε σε σκοτεινές στιγμές. Ένα τηλεφώνημα από έναν Μητροπολίτη της παιδικής του ηλικίας στάθηκε η σπίθα που άλλαξε τη θέασή του για τη ζωή. Από τότε, η σχέση του με την Εκκλησία συνδυάζεται αρμονικά με τη δύναμη της τέχνης, δημιουργώντας μια μοναδική σύνθεση.

Ο Έλληνας βαρύτονος με τη διεθνή καριέρα συνεχίζει να εμπνέει με την αφοσίωσή του στη μουσική και το όραμά του για την όπερα – έναν κόσμο όπου το συναίσθημα δεν έχει όρια.

