Φώτης Σεργουλόπουλος: Η απρόσμενη συνάντηση με αλεπού στον Λυκαβηττό

Και δεν μένει και στα βόρεια προάστια της Αθήνας έτσι ώστε να είναι λίγο πολύ αναμενόμενο οτι μπορεί και να συνατήσει κάποιο είδος άγριας ζωής μπροστά του. Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μένει στο κέντρο. Και αφού αποφάσισε να ξεκινήσει να ασκείται για να κρατήσει τη φόρμα του και την υγεία του, βγήκε χθες για γρήγορα βάδην στον Λυκαβηττό.

Μια συνήθεια που έχουν πολλοί Αθηναίοι που κατοικούν περιφερειακά του πασίγνωστου λόφου της Αθήνας. Εξάλλου υπάρχουν και χαραγμένες διαδρομές για περπάτημα και τρέξιμο παντού από εκεί πυ τελειώνει ο αστικός ιστός και αρχίζει η βλάστηση.

Φυσικά δεν του περνούσε ποτέ από το μυαλό, δεν μπορούσε ούτε να το φανταστεί οτι εκεί, στο κέντρο της Αθήνας θα έπεφτε πάνω σε μια αλεπού! Κι όμως συνέβη. Και όπως διηγήθηκε ο ίδιος σήμερα στο Πρωίαν σε είδον, ήταν και αρκετά ήρεμη. Δεν έδειξε να τον φοβάται και τον παρατηρούσε. Την έβγαλε και φωτογραφία την οποία πόσταρε και σε story στο instagram του έκπληκτος για τη συνάντηση. Δήλωσε δε, πως θα πάει και σήμερα μήπως την ξανασυναντήσει και μια φίλη του από χωριό του είπε να πάρει κονσέρβες για γάτες με γεύση κοτόπουλο ή κουνέλι

