Μέντα 88: Ο Μίλτος Πασχαλίδης παρουσιάζει εκπομπή

Ο Μίλτος Πασχαλίδης γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός του Μέντα 88 και αναλαμβάνει μία ειδική αποστολή!
Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 10.00, παρουσιάζει σε αντίστροφη μέτρηση τα 10 κορυφαία τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου, όπως τα ψήφισαν οι ακροατές του σταθμού, στο πρώτο ΜΕΝΤΑ ICONS.
ΜΕΝΤΑ ICONS με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 10.00, στον ΜΕΝΤΑ 88!
