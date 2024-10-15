«Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974» του Αλέξη Παπαχελά - Κοινό και κριτικοί επιβράβευσαν τη νέα, μεγαλη σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

1964 – 1974

Με τον Αλέξη Παπαχελά

Θερμά υποδέχτηκαν οι τηλεθεατές και οι άνθρωποι του Τύπου την πρεμιέρα της νέας μεγάλης σειράς ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου. Το κοινό παρακολούθησε μία παραγωγή υψηλού επιπέδου, με εμπεριστατωμένη δημοσιογραφική έρευνα, σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα και άγνωστο αρχειακό υλικό. Με γρήγορο ρυθμό, με στοιχεία από πολλές και διαφορετικές πηγές, το 1ο επεισόδιο κατάφερε, με σαφήνεια και αντικειμενική ματιά, να παρουσιάσει στους τηλεθεατές, τους χρήστες της υβριδικής αλλά και τους διαδικτυακούς επισκέπτες τα γεγονότα της πιο ταραγμένης δεκαετίας της ελληνικής ιστορίας. Ο Τύπος έγραψε θετικές έως διθυραμβικές κριτικές και το κοινό εξαιρετικά σχόλια στα social media -στο X του έδωσε υψηλή θέση στα trends- για το ντοκιμαντέρ που υλοποίησε με τους συνεργάτες του ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

Σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time) και έχοντας ισχυρό ανταγωνισμό, η σειρά σημείωσε 12,8% στο γενικό σύνολο και 10,2% στο κοινό 18-54.

1.305.035 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό το 1ο επεισόδιο, αποδεικνύοντας ότι εκπομπές ιστορίας και έρευνας βρίσκουν αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό. Σε επιμέρους κοινά, το ντοκιμαντέρ σημείωσε 20,1% στους άντρες 55-64 ενώ με ενδιαφέρον το παρακολούθησαν και νεότερες ηλικίες, όπως οι γυναίκες 18-24, με ποσοστό 15,6.

Το 1ο επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στον ΣΚΑΪ HYBRID και στο https://www.skai.gr/tv, και όσοι διαθέτουν υβριδική τηλεόραση (ενεργοποιημένο κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ τους) και οι διαδικτυακοί επισκέπτες μπορούν να το παρακολουθήσουν στον χρόνο που εκείνοι επιθυμούν, video on demand (vod).

Για τη «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», μεταξύ άλλων, έγραψαν:

«Ο Αλέξης Παπαχελάς αποδεικνύεται για μια εισέτι φορά εξαιρετικός μαιευτήρας. Ποια είναι η επίγευση του πρώτου επεισοδίου; Ότι, κατά τη γνώμη μου, οι πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες της Ελλάδας τότε σε μία τέχνη διέπρεπαν. Στην τέχνη της υπνοβασίας.» Χρήστος Χωμενίδης, @facebook.com/christos.chomenidis, 14/10/2024

«Η «Σκοτεινή δεκαετία» είναι μια σειρά που οφείλουμε να παρακολουθήσουμε. Ελπίζω μόνο ότι, έπειτα από 50 χρόνια Μεταπολίτευσης, είμαστε πια αρκετά ώριμοι για να δούμε τα λάθη μας, να τα καταλάβουμε και να υποσχεθούμε ότι δεν θα τα επαναλάβουμε ποτέ.» Αγγελική Μπιρμπίλη, Athensvoice.gr, 14/10/2024

«Μία ακόμα εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ από τον Αλέξη Παπαχελά. Το πρώτο επεισόδιο κράτησε μία ώρα και ήταν, επαναλαμβάνω, εξαιρετικό. Έφτασε μέχρι και την περίοδο της αποστασίας. Πυκνό στην αφήγηση, είχε γρήγορο ρυθμό και πολλές και διαφορετικές πηγές.» Δημήτρης Κανελλόπουλος, E-tetradio.gr, 06/10/2024

«Ο Αλέξης Παπαχελάς, με το κύρος και την αξιοπιστία που τον διακρίνει, καταφέρνει να παρουσιάσει τα γεγονότα με αντικειμενικότητα και σαφήνεια, βοηθώντας τον θεατή να αντιληφθεί τη σύνθετη πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής.» Γιώργος Σκρομπόλας, Zappit.gr, 13/10/2024

«Ο σπουδαίος δημοσιογράφος στην ουσία καταγράφει αθέατες πτυχές της νεότερης ελληνικής ιστορίας φωτίζοντας άγνωστα παρασκήνια της πιο ταραγμένης δεκαετίας της. Η παραγωγή είναι υψηλού επιπέδου και συνδυάζει δεκάδες αποσπάσματα από το αρχείο του Αλέξη Παπαχελά ενώ για πρώτη φορά δίδονται στη δημοσιότητα σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο και από το μοιραίο ελληνικό πολεμικό συμβούλιο της 20ης Ιουλίου. Αν είστε θεατές του είδους, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα.» Κωνσταντίνος Αντωνάτος, Yupiii.gr, 04/10/2024

«Ο Αλέξης Παπαχελάς έχει αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος στην ερευνητική δημοσιογραφία. Τόσο με τους «Φακέλους», όσο και τώρα με τη «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974». Με εξαιρετικές συνεντεύξεις, εξαντλητική έρευνα και άνοιγμα αρχείων, καθώς τα χρόνια έχουν περάσει, ο Παπαχελάς φέρνει στο φως πτυχές υποθέσεων που έδειχναν πόσο αλληλένδετα μπλεγμένοι ήταν –«η αγία τριάς»-, ο στρατός, οι πολιτικοί και φυσικά οι Αμερικανοί…» Ντέπυ Γκολεμά, Μέχρι Κεραίας, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, 03/10/2024

«Κι αυτή είναι η αξία του ντοκιμαντέρ από τα πρώτα κιόλας λεπτά: Παρακολουθούμε χωρίς κενά και χάσματα τους αληθινούς πρωταγωνιστές των γεγονότων και όχι μια καρικατούρα τους. Με αυτό τον τρόπο, η σειρά σέβεται τον θεατή: δεν προσπαθεί να τον πατρονάρει και να καθοδηγήσει την κρίση του. Άλλωστε, όταν βλέπεις όλα τα στοιχεία απλωμένα μπροστά σου, μπορείς να βγάλεις και συμπεράσματα.» Protagon Team, Protagon.gr, 13/10/2024

«Τελειώνοντας η προβολή του πρώτου επεισοδίου, «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», η αίσθηση που μας άφησε, είναι πως πρόκειται για μια προσεγμένη δουλειά με τη σφραγίδα του Παπαχελά. Δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ που επιτηδευμένα θέλει να εντυπωσιάσει, αλλά εντυπωσιάζει με τις πτυχές που παρουσιάζει.» Newsbeast.gr, Newsroom, 02/10/2024

«Γράφει Ιστορία… Μία φοβερή δημοσιογραφική δουλειά του Αλέξη Παπαχελά.» Hellasjournal.com, 02/10/2024

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

