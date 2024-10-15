Μαρινέλλα: Ευχάριστα νέα. Βγαίνει από την εντατική

Πολύ ευχάριστα πραγματικά τα νέα που μαθεύτηκαν σήμερα για τη μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα που εδώ και τρεις εβδομάδες νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Υγεία μετά από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου λίγο μετά την έναρξη της συναυλίας της.

Η Μαρινέλλα έχει πια διαφύγει τον κίνδυνο και παρουσιάζει μέρα με την ημέρα και μεγαλύτερη βελτωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλλης Αυξεντίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Μαρινέλλα αναμένεται βγει αύριο από την εντατική και να μεταφερθεί σε απλό δωμάτιο. Για ένα χρονικό διάστημα που μάλλον θα είναι μερικές μέρες οι θεράποντες ιατροί θα την έχουν υπό στενή παρακολούθηση και μετά θα αποφασιστεί αν θα πάει σε κέντρο αποκατάστασης ή στο σπίτι της.

