Απίστευτο! Η Μαρία Κορινθίου ανέβηκε σε ψεύτικο γαϊδουράκι και την έκραξαν!

Διακοπές στα Κουφονήσια κάνει αυτές τις μέρες η Μαρία Κορινθίου με φιλική παρέα και δείχνει να περνάει καταπληκτικά στο όμορφο νησί.

Μαζί της και ο δημοσιογράφος Γιώργος Πράσινος με την ίδια να απολαμβάνει κάθε στιγμή ειδικά στα πιο απλά πράματα όπως ένα πακέτο κουλούρια που της έδωσαν για δώρο, μια κουβέντα σε ένα πεζούλι με μια άγνωστη κυρία, έναν χαλαρό περίπατο στα κατάλευκα στενά. Σε ένα από αυτά είδε μπροστά της ένα ψεύτικο γαϊδουράκι και ανέβηκε κάνοντας πλάκα πάνω για να ποζάρει.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.