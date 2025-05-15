Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική αποκάλυψη προχώρησε ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης, αναφορικά με τα αισθήματά του για τη Ζωή Ασουμανάκη, στο σπίτι του Big Brother.

Ο παίκτης μιλώντας με τον Μπάμπη δίπλα στην πισίνα και αφού προηγουμένως ρωτήθηκε από αυτόν, αποκάλυψε πως η Ζωή είναι το κορίτσι που τον απασχολεί. «Απ΄ όλες μέσα στο σπίτι, είναι αυτή που μου αρέσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να χαροποιεί το μοντέλο, καθώς πέραν από το γεγονός ότι ένας παίκτης την επιθυμεί ερωτικά, τυχαίνει ο παίκτης αυτός να είναι και αρχηγός της εβδομάδας και πιθανά να έχει ένα προνόμιο που η ίδια ίσως χρειαστεί. Η Ζωή φαίνεται να έχει γνώση αυτής της ευνοϊκής συνθήκης και να προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί.

Πηγή: skai.gr

