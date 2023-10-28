Παραβάσεις: Ο Νίκος Κουρής διαβάζει την «Ιογενή Πνευμονία» στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Οι Παραβάσεις, η σειρά θεατρικών αναλογίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επανέρχονται τη σεζόν 2023-2024 – για έβδομη συνεχή χρονιά – στον Φάρο. Φέτος, με τον τίτλο «Παραβάσεις/Αναγνώσεις», η σειρά επιστρέφει στον πυρήνα της σκηνικής ανάγνωσης και αντλεί έμπνευση από τον Καβαφικό στίχο «ιδανικές φωνές κι αγαπημένες». Τη σειρά εγκαινιάζει την Κυριακή 29 Οκτωβρίου στις 16.00 ο Νίκος Κουρής που συνεργάζεται με τον Μάριο Μπανούσι και διαβάζει την «Ιογενή Πνευμονία», το μοναδικό αφήγημα που επιχείρησε να γράψει ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Στο σύντομο κείμενό του, αν και απέφευγε συνειδητά τις αυτοαναφορικές εξομολογήσεις, μιλά σε τρίτο πρόσωπο για τη μοναξιά του αρρώστου και για την περιπέτεια υγείας που έζησε τον Αύγουστο του 1981.

Κυριακή 29/9, 16:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 12€, μειωμένο 8€. Προπώληση: ticketservices.gr

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ: (+30) 216 8091000. Email: info@snfcc.org | https://www.snfcc.org

«Elizadeth», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά στο Vault

Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά και μουσική Μάνου Αντωνιάδη, το «Elizadeth» είναι διασκευή του έργου «Βασιλικοί μετά τρούλου» του Χάρη Ρώμα. Μια θεότρελη κωμωδία και ταυτόχρονα ένα καυστικό σχόλιο πάνω στις σχέσεις των ηθοποιών και συντελεστών μιας παράστασης και τη ματαιοδοξία που επικρατεί στον κόσμο του θεάτρου. Τι γίνεται όταν το σύμπαν συνωμοτεί για να μαζευτούν σε μια παράσταση“τα λάθη” όλου του κόσμου; Όταν οι λάθος ηθοποιοί, με λάθος έργο, στη λάθος περίοδο, με λάθος σκηνοθέτη, σε λάθος θέατρο, με λάθος χορηγό, υποχρεώνονται λόγω της πανδημίας να ανεβάσουν ένα ανιστόρητο «ιστορικό» μιούζικαλ μιας κατά λάθος συγγραφέως;

Παίζουν: Χριστίνα Σαμπανίκου, Εύη Τσάφου , Αναστάσιος Χριστοφιλόπουλος , Δήμητρα Κολλά, Στέλιος Ψαρουδάκης

Παραστάσεις: Από 28 Οκτωβρίου 2023 έως 28 Ιανουαρίου 2024. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:15 & Κυριακές στις 18:15

Εισιτήρια: 16€. Προπώληση: more.com

Vault Theatre Plus, Μελενίκου 26, Αθήνα. Τηλ: 21 3035 6472

Τα φώτα της πόλης στο «Θέατρον» στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος

Η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο «Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε σκηνοθεσία Αμάλιας Μπένετ. Με κεντρικό άξονα τον ρακένδυτο ήρωα που αγωνίζεται να επιβιώσει στο βίαιο περιβάλλον του ακραίου οικονομικού φιλελευθερισμού, η ταινία-μύθος του αμερικανικού κινηματογράφου παίρνει τη μορφή ενός ιδιότυπου θεατρικού μιούζικαλ που αφηγείται μέσα από τη γλώσσα της μουσικής και του χορού, μια οικουμενική ιστορία αγάπης που ξεπερνά τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια.

Παίζουν: Αλίκη Αλεξανδράκη, Στέλλα Αντύπα, Φίλιππος Άνθης, Θοδωρής Βράχας, Κατερίνα Γεβετζή, Σαβίνα Γιαννάτου, Θανάσης Δήμου, Νίκος Ιατρού, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Κοψιδάς κ.ά.

Παραστάσεις: Από 25 Οκτωβρίου 2023. Τετάρτη: 21.00 Πέμπτη: 21.00 Παρασκευή: 21.00 Σάββατο: 18.00 & 21.00 Κυριακή: 19.00

Εισιτήρια: 12€-40€. Προπώληση: ticketservices.gr

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Πειραιώς 254, Ταύρος Αττικής. Τηλέφωνο: 21 2254 0300

