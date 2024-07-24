Οι Metallica ανακοίνωσαν λεπτομέρειες για τη συναυλία και τη δημοπρασία «Helping Hands» για το 2024 με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ.

Η φιλανθρωπική συναυλία και η δημοπρασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου στο YouTube Theatre στο Λος Άντζελες για τη συγκέντρωση πόρων για το ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands Foundation» το οποίο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, την καταπολέμηση της πείνας, την ανακούφιση από καταστροφές και άλλους σκοπούς.

Η μπάντα διοργάνωσε πιο πρόσφατα τη συναυλία «Helping Hands» το 2022 και συγκέντρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια. Στη σκηνή ανέβηκαν και τραγούδησαν ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., ο Τόνι Χοκ, η St. Vincent και οι Greta Van Fleet.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώσουμε ότι θα προσθέσουμε ένα ακόμη σόου στο ημερολόγιο φέτος» έγραψε το συγκρότημα σε ανάρτηση στο Instagram. «Η συναυλία και δημοπρασία "Helping Hands" του @allwithinmyhandsfoundation επιστρέφει στο Λος Άντζελες» σημειώνεται χωρίς να αναφέρονται οι καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος.

«Με οικοδεσπότη τον φίλο μας @jimmykimmel με εμφανίσεις από ειδικούς προσκεκλημένους, έχουμε προγραμματίσει για εσάς μια συναρπαστική βραδιά με μερικά απίθανα αντικείμενα και εμπειρίες σε δημοπρασία. Όπως πάντα, όλα τα έσοδα ωφελούν την αποστολή του ιδρύματος να υποστηρίξει την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, την καταπολέμηση της πείνας και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες» επισημαίνει το συγκρότημα.

Η πρώτη συναυλία «Helping Hands» πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στο Σαν Φρανσίσκο. Τον Νοέμβριο του 2020 οι Metallica διοργάνωσαν και πάλι τη συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό χωρίς κοινό, η οποία μεταδόθηκε μέσω streaming.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

