Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη φωτό αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Αφού πλέον λίγο πολύ το ξέρουν όλοι. Και είναι και παντού μαζί. Αργά ή γρήγορα θα τους πετύχαιναν και οι φωτογράφοι. Οπότε η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής το πήραν απόφαση και αργά χθες το βράδυ από την Πάρο δημοσίευσαν την πρώτη τους φωτό αγκαλιά.

Και λέει πολλά αυτή η φωτό. Είναι απλή, δεν έχει φτιασίδια, μόνο συναισθήματα.

