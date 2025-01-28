Δεν χωρά αμφιβολία ότι οι δηλώσεις του Άρη Σερβετάλη για το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις, κάτι που όπως είπε είναι «δολοφονία», προκάλεσαν -δικαίως- ποικίλες αντιδράσεις. Στην πλειονότητά τους, αρνητικές. Μεταξύ αυτών που επέλεξαν να τοποθετηθούν ήταν ένας συνάδελφός του. Ο Βασίλης Μπισμπίκης σχολίασε με μια λέξη την άποψη που διατυπώθηκε από τον Άρη Σερβετάλη.

Ο γνωστός ηθοποιός, μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, παρέθεσε ένα στιγμιότυπο από ειδησεογραφικό site, στο οποίο αποτυπώνεται ο τίτλος άρθρου που σχολιάζει τις δηλώσεις Σερβετάλη.

Χωρίς να γράψει πολλά λόγια και μακροσκελή κείμενα, ο Βασίλης Μπισμπίκης έγραψε ένα λιτό «έλεος», θέλοντας με αυτό τον τρόπο να εκφράσει την αντίθεσή του με τις εν λόγω δηλώσεις.

Τι είπε ο Άρης Σερβετάλης

Οι δηλώσεις του γνωστού ηθοποιού για τις αμβλώσεις έγιναν στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Πιο συγκεκριμένα ο ηθοποιός ανέφερε: «Οι αμβλώσεις για μένα είναι δολοφονία. Είναι απροστάτευτα πλάσματα που προτιμάμε να τα σκοτώσουμε. Δυστυχώς, αισθάνομαι ότι τη θέση της γυναίκας δεν την τιμά να ταυτίζεται με μία δολοφονία, ειδικά για ένα πλάσμα που είναι τελείως απροστάτευτο. Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος να το κυοφορήσει και μετά ας το πετάξει ή ας το δώσει σε ορφανοτροφείο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η ελευθερία φέρει και ευθύνες που πρέπει να τις επωμιζόμαστε και νομίζω ότι αυτό με τις εκτρώσεις είναι μια πολύ μεγάλη αδικία. Και για τη γυναίκα την ίδια, αλλά και για τα παιδιά, τα οποία δεν υπάρχουν. Εγώ, εσύ π.χ., δεν θα υπήρχαμε στην επιλογή μιας γυναίκας να το σκοτώσει το παιδί της. Νομίζω ότι δεν την τιμά αυτό τη γυναίκα. Κι αυτό που αναφέρουν ως αυτοδιάθεση. Και αυτό το πλάσμα δεν έχει δικαίωμα; Δεν έχει αυτοδιάθεση; Μάλλον, δεν ορίζει τον εαυτό του, ορίζεται από έναν άλλο άνθρωπο που πρέπει να το προστατεύσει. Αλλά δεν φταίει μόνο η γυναίκα, πολλές φορές και ο άντρας πιέζει τη σύντροφό του να κάνουν έκτρωση. Νομίζω ότι αυτό είναι παρά φύσιν».

Η τοποθέτηση του Νίκου Αναδιώτη στο Ευρωκοινοβούλιο

Μιλώντας για το δημογραφικό πρόβλημα σε συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νίκος Αναδιώτης αναφέρθηκε στις εκτρώσεις. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής πρότεινε εμμέσως την απαγόρευση των αμβλώσεων.

«Παραβιάζουμε την ιερότητα της αγέννητης ζωής, ενώ νομοθετούμε και μανιωδώς διαφημίζουμε μορφές συμβίωσης και τρόπους ζωής που αντιβαίνουν στους φυσικούς αναπαραγωγικούς νόμους. Εάν πραγματικά επιθυμούμε την επιβίωση της Ευρώπης, πρέπει να προστατεύσουμε την αγέννητη ζωή, τη μητρότητα, την παραδοσιακή οικογένεια, καταβάλλοντας γενναίους πόρους σε γεννήσεις νέων Ευρωπαίων και, εν τέλει, να επανεύρουμε τις αξίες στις οποίες στηρίχτηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

