Η Μαρίνα Σάττι βρέθηκε στη Νέα Υόρκη κι έκανε βόλτα στην πόλη με το μετρό, ενώ θέλησε να τραγουδήσει στους επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Με αυτοπεποίθηση, η τραγουδίστρια απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Παιδιά; Θέλω πολύ να σας τραγουδήσω ένα κομμάτι. Μπορώ;» Βέβαια, δεν πήρε κάποια απάντηση, με τους περισσότερους να την αγνοούν...

@fipsterr πόσο άβολα νιώθει από το 1 ως το 10; 🫠🫠 ♬ πρωτότυπος ήχος - Fipster

Ωστόσο, η Μαρίνα Σάττι δεν πτοήθηκε κι άρχισε να τραγουδάει τη νέα της επιτυχία «Ανατολή», με τον φίλο της Fipster να τη μαγνητοσκοπεί. Το βίντεο «ανέβηκε» στο TikTok και τα σχόλια πήραν... «φωτιά»: «Όταν νομίζεις ότι είσαι πρώτος στο χωριό, αλλά τελικά είσαι τελευταίος στην πόλη», «Εγώ παίζει να αγχώθηκα πιο πολύ από την ίδια».

Η τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision το 2024, θέλησε να δημιουργήσει μια αυθόρμητη μουσική στιγμή, αλλά, μάλλον, δεν τα κατάφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.