Γιάννης Καλλιάνος: Στόχος επίθεσης το κέντρο μελέτης που διαθέτει στη Γλυφάδα

Στόχος επίθεσης έγινε ο βουλευτής της ΝΔ και μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος. Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε, αργά τα μεσάνυχτα άγνωστος έσπασε την πόρτα του κέντρου μελέτης που έχει δημιουργήσει στη Γλυφάδα και έβαλε φωτιά στις ταμπέλες.

«Δεν έχω δώσει ποτέ δικαιώματα, παλεύω για το καλό του τόπου μας. Όταν σε αυτή τη χώρα προσπαθεί ένας άνθρωπος να βάλει ένα λιθαράκι παραπάνω για το καλό της κοινωνίας, αυτομάτως υπάρχουν κακοί άνθρωποι που μοχθούν αυτόν τον άνθρωπο και προσπαθούν να του κόψουν τα πόδια του ίδιου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει γιατί δεν είναι πρώτη φορά, έχει ξανασυμβεί και στο πολιτικό μου γραφείο, μπήκαν και στο σπίτι μου και τα διέλυσαν όλα. Δεν έχω πειράξει μυρμήγκι στη ζωή μου, δεν έχω περάσει έξω από τα δικαστήρια, η ζωή μου είναι διακριτική. Κακόβουλοι και κομπλεξικοί. Mε ρω΄ταγε και η κρατική ασφάλεια αν έχω διαφωνίες με κάποιον. Με κανέναν! Η κακία του κόσμου είναι μεγάλη», είπε μιλώντας στο Buongiorno.

Ο Γιάννης Καλλιάνος ενημέρωσε τους γονείς των μαθητών του κέντρου μελέτης και όπως γνωστοποίησε, πλέον ο χώρος θα φυλάσσεται.

