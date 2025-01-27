Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αλλαγή δισκογραφικής μετά από 16 χρόνια! Πού πήγε;

Από το 2008 που κυκλοφόρησε την πρώτη της προσωπική δισκογραφική δουλειά το εξαιρετικά πετυχημένο και πλατινένιο "Έλα" η Ελεωνόρα Ζουγανέλη παρέμενε μια σταθερή αξία στο έντεχνο ρεπερτόριο της δισκογραφικής εταιρείας Minos Emi. Όχι πια...

Αν και όλα αυτά τα χρόνια η ταλαντούχα τραγουδίστρια έχει δείξει πως δεν είναι των αλλαγών και προτιμάει να παραμένει εκεί που ξεκίνησε φαίνεται πως αυτή τη χρονιά θέλησε να αλλάξει επαγγελματικό περιβάλλον και έκανε κίνηση ματ και μια μεταγραφή που σίγουρα θα συζητηθεί στα μουσικά δρώμενα. Μεταπήδησε στην Panic Records. Με την εταιρεία να ανακοινώνει πανηγυρικά την έλευσή της στο roaster της. Και δεν τους αδικούμε. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ένα μεγάλο όνομα στον χώρο και ένα δυνατό asset για κάθε δισκογραφική.

«Η Panik Records υποδέχεται και καλωσορίζει την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μία από τις πιο χαρισματικές και σημαντικές ερμηνεύτριες, στη μεγάλη δισκογραφική της οικογένεια!

Η υπογραφή των συμβολαίων με τον CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο, έγινε σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού στα γραφεία της δισκογραφικής εταιρείας.

Πολυδιάστατη, δημιουργική, καλλιτεχνικά τολμηρή και ακάματη, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετρά σχεδόν 20 χρόνια πλούσιας διαδρομής, γεμάτα με 9 προσωπικά albums, δεκάδες τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει και αγαπηθεί πολύ, συνεργασίες με σπουδαίους δημιουργούς κι ερμηνευτές, μοναδικές επί σκηνής εμφανίσεις και συμπράξεις και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις.

Γράφοντας μία νέα σελίδα στο πολυσέλιδο βιβλίο της μουσικής της, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και η Panik Records έχουν ήδη ετοιμάσει το πρώτο από τα νέα τραγούδια της που θα κυκλοφορήσει σύντομα και, σίγουρα, θα συναρπάσει.

Επίσης, από τo Σάββατο 8 Φεβρουαρίου και για τέσσερα Σάββατα (15/2, 22/2, 1/3 και 8/3) η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα εμφανίζεται στο «Deus» της Θεσσαλονίκης με τη μουσική παράσταση «ΑλλάΖΩ», ενώ στις 25 και 26 Φεβρουαρίου ξανασμίγει με τον Σταύρο Ξαρχάκο, αυτή τη φορά στο θέατρο «Παλλάς», για δύο μοναδικές συναυλίες και από τις αρχές Μαρτίου επιστρέφει στην Αθήνα και τη σκηνή του Vox». γράφει η ανακοίνωση με τη φωτογραφία της υπογραφής των συμβολαίων. Καλορίζικη...

