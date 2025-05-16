Νέες εντάσεις, παράβαση κανόνων και μία νέα ποινή φέρνει στις οθόνες μας το νέο επεισόδιο του BIG BROTHER απόψε στις 23.15 στον ΣΚΑΪ.

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη έκανε την επιστροφή της στο σπίτι και ενώ υπήρξαν αγκαλιές που άνοιξαν να την υποδεχτούν, κάποιοι άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν τις αποστάσεις τους. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι να βρει ένα κρεβάτι να κοιμηθεί! Θα υπάρξει κάποιος που θα παραχωρήσει το δικό του κρεβάτι για να πάει στο διπλό με τη Ζωή ή η Αργυρώ θα βρεθεί στον καναπέ;

Ο Δημήτρης Μπίτζιος ξαφνιάζει τους συγκάτοικους με ένα απρόσμενο ξέσπασμα και μία παρότρυνση που προβληματίζει. Τι οδηγεί στην αντιπαράθεσή του με τον Χρήστο Ντεντόπουλο; Ο BIG BROTHER επαναφέρει την τάξη δίνοντας την αντίστοιχη ποινή. Ο Δημήτρης είναι πλέον υποψήφιος προς αποχώρηση!

Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι βγάζει εκτός εαυτού τη Μαρικέλλυ που νιώθει πως κάποιοι ασχολούνται μαζί της χωρίς λόγο.

Η Nancy Tawby βγαίνει εκτός εαυτού με τη στάση του Χρήστου Γκικουρία απέναντί της. Ποια λόγια του είναι για εκείνη «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»;

Το weekly task ολοκληρώνεται επιτυχώς και τώρα ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης πρέπει να βγάλει άκρη με τη shopping list του σπιτιού.

Πηγή: skai.gr

