Στον αποψινό ημιτελικό εμφανίστηκε 7η στη σειρά και η Ελλάδα με την Klavdia και το τραγούδι «Αστερομάτα», αμέσως μετά την εμφάνιση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, αποδίδοντας τέλεια ένα εξαιρετικό τραγούδι.

Τα τελευταία στοιχήματα «βλέπουν» πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Άλλες χώρες που θεωρούνται φαβορί και θα διαγωνιστούν απόψε είναι η Αυστρία, το Ισραήλ και η Φινλανδία.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών του Β' Ημιτελικού:

1. Αυστραλία - Milkshake Man – Go-Jo

2. Μαυροβούνιο - Dobrodošli – Nina Žižić

3. Ιρλανδία - Laika Party – Emmy

4. Λετονία - Bur man laimi – Tautumeitas

5. Αρμενία - Survivor – Parg

6. Αυστρία - Wasted Love – JJ

<Ηνωμένο Βασίλειο (απευθείας τελικό) - What The Hell Just Happened? – Remember Monday

7. Ελλάδα - Asteromata – Klavdia

8. Λιθουανία - Tavo akys – Katarsis

9. Μάλτα - Serving – Miriana Conte

10. Γεωργία - Freedom – Mariam Shengelia

Γαλλία (απευθείας τελικό) -

11. Δανία - Hallucination – Sissal

12. Τσεχία - Kiss Kiss Goodbye – Adonxs

13. Λουξεμβούργο - La poupée monte le son – Laura Thorn

14. Ισραήλ - New Day Will Rise – Yuval Raphael

< Γερμανία (απευθείας τελικό) - Baller – Abor & Tynna

15. Σερβία - Mila – Princ

16. Φινλανδία - Ich komme – Erika Vikman

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον Α΄Ημιτελικό

Υπενθυμίζεται ότι στον Α΄Ημιτελικό που διεξήχθη την Τρίτη οι χώρες που προκρίθηκαν είναι οι εξής:

-Νορβηγία

-Αλβανία

-Σουηδία

-Ισλανδία

-Ολλανδία

-Πολωνία

-Άγιος Μαρίνος

-Εσθονία

-Πορτογαλία

-Ουκρανία

