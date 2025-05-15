Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Β΄Ημιτελικός του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ο οποίος πραγματοποιείται στη Βασιλεία της Ελβετίας.
Στον αποψινό ημιτελικό εμφανίστηκε 7η στη σειρά και η Ελλάδα με την Klavdia και το τραγούδι «Αστερομάτα», αμέσως μετά την εμφάνιση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, αποδίδοντας τέλεια ένα εξαιρετικό τραγούδι.
Δείτε το βίντεο με την εξαιρετική παρουσία της Ελληνίδας ερμηνεύτριας:
Η τελική πρόβα της Klavdia
Asteromata pic.twitter.com/NKxt0wlLcp— Klaus Freiesleben 🇸🇪 (@Klausfigu) May 15, 2025
Τα τελευταία στοιχήματα «βλέπουν» πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Άλλες χώρες που θεωρούνται φαβορί και θα διαγωνιστούν απόψε είναι η Αυστρία, το Ισραήλ και η Φινλανδία.
Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών του Β' Ημιτελικού:
1. Αυστραλία - Milkshake Man – Go-Jo
2. Μαυροβούνιο - Dobrodošli – Nina Žižić
3. Ιρλανδία - Laika Party – Emmy
4. Λετονία - Bur man laimi – Tautumeitas
5. Αρμενία - Survivor – Parg
6. Αυστρία - Wasted Love – JJ
<Ηνωμένο Βασίλειο (απευθείας τελικό) - What The Hell Just Happened? – Remember Monday
7. Ελλάδα - Asteromata – Klavdia
8. Λιθουανία - Tavo akys – Katarsis
9. Μάλτα - Serving – Miriana Conte
10. Γεωργία - Freedom – Mariam Shengelia
Γαλλία (απευθείας τελικό) -
11. Δανία - Hallucination – Sissal
12. Τσεχία - Kiss Kiss Goodbye – Adonxs
13. Λουξεμβούργο - La poupée monte le son – Laura Thorn
14. Ισραήλ - New Day Will Rise – Yuval Raphael
< Γερμανία (απευθείας τελικό) - Baller – Abor & Tynna
15. Σερβία - Mila – Princ
16. Φινλανδία - Ich komme – Erika Vikman
Δείτε βίντεο με όλες τις αποψινές συμμετοχές
Οι χώρες που προκρίθηκαν στον Α΄Ημιτελικό
Υπενθυμίζεται ότι στον Α΄Ημιτελικό που διεξήχθη την Τρίτη οι χώρες που προκρίθηκαν είναι οι εξής:
-Νορβηγία
-Αλβανία
-Σουηδία
-Ισλανδία
-Ολλανδία
-Πολωνία
-Άγιος Μαρίνος
-Εσθονία
-Πορτογαλία
-Ουκρανία
