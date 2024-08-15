Όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει πριν από την παρέλαση των χωρών πριν τον τελικό της Eurovision στην οποία δεν εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι της Ιρλανδίας (Bambie Thug), της Ελλάδας (Μαρίνα Σάττι) και της νικητήριας –τελικά- χώρας Ελβετίας (Nemo). Όπως είχε μαθευτεί τότε υπήρξε ένα επεισόδιο με μέλος της αποστολής του Ισραήλ που τους τράβηξε βίντεο ενώ περίμεναν στα παρασκήνια και εκείνοι αντέδρασαν.

Χθες κυκλοφόρησε μια συνέντευξη του Baby Lasagna του εκπρόσωπου της Κροατίας που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.