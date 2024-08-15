Λογαριασμός
Σταύρος Σβήγκος: Sous Chef στο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην Αντίπαρο με τους κολλητούς

Νέο επιχειρηματικό βήμα για τον ηθοποιό

Σταύρος Σβήγκος: Sous Chef στο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην Αντίπαρο με τους κολλητούς

Οχώρος της εστίασης δεν είναι άγνωστος για τον Σταύρο Σβήγκο. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και σε αυτόν τον χώρο διατηρώντας μια πολύ μοδάτη καντίνα στην Εύβοια. Από φέτος όμως άνοιξε κι ένα burger house στην Αντίπαρο που ήδη έχει γίνει στέκι και πέρασμα.

Και δεν το άνοιξε μόνος του. Με τους δύο κολλητούς του, τον βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin, Chef Θάνο Φέσκο και τον οδοντίατρο Παύλο Χρυσαφίδη.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

