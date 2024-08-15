Τα τάματα των επωνύμων στην Παναγία της Τήνου

Τη μέρα αυτή, ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος τιμά τη Χάρη της Παναγίας και ειδικά το νησί της Τήνου γίνεται το επίκεντρο της χριστιανοσύνης αλλά και τόπος λατρείας της αγιότερης των μορφών: Της Παναγίας.

Χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν για να προσκυνήσουν και αμάμεσά τους και πολλοί επώνυμοι που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο νησί της Τήνου, για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα που έκαναν και να ευχαριστήσουν την Παναγία για τη βοήθειά Της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.