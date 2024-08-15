Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιωάννης Αθανασόπουλος: «Ήμουν καιρό στην εντατική και ξύπνησα τον Δεκαπενταύγουστο»

Για το προσωπικό θαύμα που βίωσε μίλησε ο Ιωάννης Αθανασόπουλος

Ιωάννης Αθανασόπουλος: «Ήμουν καιρό στην εντατική και ξύπνησα τον Δεκαπενταύγουστο»

Ο ηθοποιός που ξεχώρισε στη συμμετοχή τους στις «Άγριες Μέλισσες» έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Summer's Cool». Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος σόκαρε όταν αποκάλυψε το ατύχημα που είχε στην παιδική του ηλικία: «Ήμουν έξι χρονών και είχα ένα σοβαρό ατύχημα, ήμουν πολύ καιρό στην εντατική και ξύπνησα τον Δεκαπενταύγουστο. Από τότε έχω μέσα μου μεγάλη πίστη.

Ίσως κι ένας λόγος που δεν τα παρατάω είναι η πίστη που έχω μέσα μου ότι θα τα καταφέρω».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως στο σημείο που είχε το ατύχημα στο χωριό του, του έχουν φτιάξει ένα εικόνισμα. «Σκέψου τώρα έναν γονιό να περιμένει να δει αν το παιδί του θα ζήσει, θα μείνει σε κώμα ή θα πεθάνει. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα, εγώ δεν τα έζησα, γιατί θυμάμαι το μετά»

Ενώ μίλησε και για τη συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες» κάνοντας ακόμα μια αποκάλυψη:

«Πριν από τις Άγριες Μέλισσες είχα σκεφτεί να τα παρατήσω. Δεν ερχόντουσαν τα πράγματα που ήθελα. Όταν το χάνω, σκέφτομαι τι έχω κάνει και αισθάνομαι πολύ περήφανος, αυτό με κάνει και προχωράω».

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιωάννης Αθανασόπουλος Δεκαπενταύγουστος θαύμα WomenOnly Summer's Cool
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark