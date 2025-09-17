Του Βασίλη Κουφόπουλου

Μετά την επιτυχημένη παρουσία στην περσινό διαγωνισμό της Eurovision όταν η Klavdia κατέκτησε την 6η θέση στη Βασιλεία της Ελβετίας, η ΕΡΤ προχωράει όπως αναφέρει σε «μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, η οποία θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Τελικό»

Για την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού που θα ταξιδέψουν στην Αυστρία τον Μάιο του 2026, θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια σε δύο Ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών.



Το 50% της τελικής βαθμολογίας θα προέρχεται από το τηλεοπτικό κοινό ενώ το υπόλοιπο 50% θα προέρχεται κατά 25% από ελληνική επιτροπή και 25% από διεθνή – ευρωπαϊκή επιτροπή, με ξένους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας



Από σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, ώστε να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ert.gr/eurovision2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.