Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στα Χανιά, ενώ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συντονίζει από το studio.

Στην Κρήτη, μια από τις σημαντικότερες περιοχές της χώρας για την κτηνοτροφία, δεκάδες παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. Περίμεναν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για να στηρίξουν τα κοπάδια τους και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Όμως το σκάνδαλο που ξέσπασε στον οργανισμό, πάγωσε τις πληρωμές με τις συνέπειες να είναι ήδη εμφανείς. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε κτηνοτρόφους, πήγε στα βοσκοτόπια τους και άκουσε από τους ίδιους τι πραγματικά συμβαίνει.

Ο αιφνίδιος θάνατος μιας γυναίκας μόλις 50 ετών στην Παλαιοχώρα Χανίων τον Αύγουστο ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τις ελλείψεις γιατρών, ειδικά το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της σε απόσταση λίγων μέτρων από το αγροτικό ιατρείο της Παλαιοχώρας, το οποίο ήταν κλειστό καθώς λειτουργεί μόνο καθημερινές, το πρωί. Ακούμε τη συγκλονιστική εξομολόγηση του συζύγου της Βαγγέλη Αναστασάκη.

Τα πανηγύρια και τα γλέντια τα τελευταία χρόνια κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη όμως, αυτή η… μόδα είναι παράδοση αιώνων. Οι Κρητικοί ξέρουν καλά την τέχνη του γλεντιού: με το τραπέζι να γεμίζει εκλεκτές λιχουδιές και με τη λύρα και το λαούτο όχι απλώς ως συνοδεία, αλλά ως απόλυτους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Στην κάμερα της εκπομπής μίλησαν δύο λυράρηδες –ο έμπειρος Νίκος Ζωϊδάκης και ο νεότερος Γρηγόρης Σαμόλης– για το πώς βιώνουν οι ίδιοι τα κρητικά γλέντια και τι πραγματικά συμβαίνει σ’ αυτά.

Μια παχουλή γάτα με το όνομα chonkus maximus είχε την τύχη και την… ατυχία να γίνει σταρ του διαδικτύου και αξιοθέατο των Χανίων με βαθμολογία 5 στον χάρτη της google που ξεπέρασε ακόμη και το φαράγγι της Σαμαριάς. Ακούγεται απίστευτο να συρρέουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στα λημέρια της chonkus maximus στην παραθαλάσσια πλατεία Τάλως στα Χανιά, μόνο και μόνο για μια φωτογραφία ή ένα βίντεο μαζί της, αλλά διαπιστώσαμε πως είναι περά για πέρα αληθινό. Το κυνηγητό της εικονικής πραγματικότητας που εξελίχθηκε σε μαρτύριο για τη γάτα έλαβε τέλος, όταν ανέλαβαν δράση οι φιλόζωοι του νησιού, που την εντόπισαν κρυμμένη και φοβισμένη ανάμεσα στα βράχια δίπλα στη θάλασσα.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.