Eurovision 2026: Πότε και πού θα γίνει - Οι 35 χώρες που μπαίνουν στη μάχη

Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις σχετικά με τη Eurovision 2026 λόγω της απόφασης της EBU να συμμετέχει κανονικά το Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε πολλές χώρες να αποχωρήσουν από τον μουσικό διαγωνισμό και να παραμείνουν μόλις 35.

Πιο συγκεκριμένα στη Βιέννη και στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, δεν θα βρεθούν ηχηρά ονόματα, ανάμεσα τους οι: Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ισλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι Βουλγαρία (BNT), Ρουμανία (TVR) και Μολδαβία (TRM) επιστρέφουν στον Διαγωνισμό, έπειτα από απουσία τριών, δύο και ενός έτους αντίστοιχα. Όσον αφορά στη διαδικασία, 15 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικό στις 12 Μαΐου και άλλα 15 στον δεύτερο ημιτελικό στις 14 Μαΐου.

Όπως είχε ανακοινωθεί, οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν στην ψηφοφορία των ημιτελικών για πρώτη φορά από το 2022. Οι βαθμοί τους θα συνδυαστούν με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού, ώστε να καθοριστούν τα 10 τραγούδια που προκρίνονται από κάθε ημιτελικό. Αυτά τα 20 τραγούδια θα προστεθούν στα τραγούδια που έχουν εξασφαλίσει ήδη μια θέση στον μεγάλο τελικό (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Στη συνέχεια, οι τηλεθεατές σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και στον υπόλοιπο κόσμο, μαζί με τις κριτικές επιτροπές που ορίζονται από τους 35 συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, θα ψηφίσουν για να αναδείξουν τον νικητή της 70ής Eurovision.

Οι 35 χώρες που θα λάβουν μέρος:

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο

