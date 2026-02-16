Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος φέτος θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle, στη Βιέννη. Πίσω όμως από το electro-pop glitter, τη σκηνική αυτοπεποίθηση και τη viral δυναμική, υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, προσωπικές μάχες και πολλή δουλειά.

Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος. Γεννήθηκε το 1999 στις Σέρρες και η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, όπου ήρθε σε επαφή με διαφορετικά είδη και άρχισε να χτίζει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα. Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την queer ταυτότητά του. Μπορεί σήμερα να αντιμετωπίζεται με αποδοχή, ωστόσο στο παρελθόν υπήρξε αιτία bullying, εμπειρίες που, όπως έχει παραδεχτεί, τον σημάδεψαν αλλά ταυτόχρονα τον δυνάμωσαν.

Θέατρο, σώμα και σκηνική συνείδηση

Στην πορεία του ασχολήθηκε με θεατρικά εργαστήρια, κάτι που εξηγεί απόλυτα τη θεατρικότητα και τη δυναμική σκηνική του παρουσία. Στο video clip του «Ferto» φαίνεται ξεκάθαρα: πρόκειται για έναν performer με πλήρη έλεγχο του σώματος, της κίνησης και του βλέμματος.

Όπως έχει δηλώσει, η πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά σε κοινό ήταν σε σχολική γιορτή. Εκεί ένιωσε πως η σκηνή τον «καλούσε». Ένα κάλεσμα που συνεχίζει να ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Οικογενειακές δυσκολίες και η αναπηρία του πατέρα του

Η επιτυχία του Akylas δεν χτίστηκε πάνω σε ευκολίες. Σε δηλώσεις του στο «Breakfast@Star», ο πατέρας του, Βασίλης Μυτιληναίος, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια: «Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Εγώ αρρώστησα νέος και δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μία αναπηρία».

Η οικογένεια δεν μπορούσε να προσφέρει οικονομική στήριξη. Του έδωσε όμως κάτι εξίσου πολύτιμο: κίνητρο. Όπως είπε ο πατέρας του, ο Akylas «ήθελε περισσότερα από τη ζωή του». Και αυτό το «περισσότερα» έγινε στόχος.

Τα κρουαζιερόπλοια: το πραγματικό σχολείο της σκηνής

Πριν μετακομίσει στην Αθήνα, εργάστηκε για περίπου δύο χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια. Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή, Ασία -μια ζωή σε πέντε ηπείρους.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο «masterclass». Τραγουδούσε καθημερινά, από disco και pop μέχρι rock, μπροστά σε διαφορετικά κοινό και με διαφορετικές απαιτήσεις. Δυόμισι μήνες εν πλω, δύο μήνες πίσω στην Ελλάδα. Ένας ρυθμός που τον ωρίμασε καλλιτεχνικά και ψυχολογικά και, όπως λέει σήμερα, τον προετοίμασε για τη σκηνή της Eurovision περισσότερο απ’ όσο φανταζόταν τότε.

Ο καλλιτέχνης με τη μητέρα του

Η πρώτη μεγάλη επαφή με το ευρύ κοινό ήρθε μέσα από το TikTok. Διασκευές που έγιναν «viral», χιλιάδες προβολές και μια νέα γενιά κοινού που τον αγκάλιασε. Το 2021 κυκλοφόρησε το «Φθηνόκρασο», το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Μια εξομολόγηση για τη ζωή στην Αθήνα, τις δυσκολίες και τα όνειρα. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας έμαθε μόνος του γιουκαλίλι μέσω YouTube και άρχισε να γράφει συστηματικά δικά του κομμάτια.

Αργότερα, το «Ατελιέ» με τον Papazó τον καθιέρωσε ως μια φρέσκια, ξεχωριστή φωνή στην ελληνική pop.

Το «The Voice» και η αναγνώριση

Το ευρύ ελληνικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στο «The Voice of Greece» και την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, όπου εκεί ξεχώρισε με ερμηνείες όπως το «Born This Way» και το «Πάμε Χαβάη».

Η σκηνική άνεση, η ενέργεια και η θεατρικότητά του επιβεβαίωσαν αυτό που ήδη φαινόταν: ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να είναι ο εαυτός του.

«Ferto»: το τραγούδι-φαινόμενο

Το μεγάλο «μπαμ» ήρθε με το «Ferto». Ένα electro-pop κομμάτι με έντονο κοινωνικό και προσωπικό αποτύπωμα, που μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία, τη μανία της επιτυχίας και τις εσωτερικές συγκρούσεις της σύγχρονης ζωής.

Και κάπως έτσι, ο Akylas δεν είναι απλώς ένα ακόμη όνομα στη λίστα των υποψηφίων, αλλά μια ιστορία που μοιάζει ήδη έτοιμη για τη σκηνή της Eurovision και -γιατί όχι- ο «Mr Ferto» να μας φέρει και τη νίκη...

