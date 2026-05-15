Η Κύπρος «έσπασε» τη σκηνή με το «Jalla» της Αντιγόνης και προκρίνεται στον τελικό της Eurovision 2026.

Η εμφάνιση της Αντιγόνης στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη ξεσήκωσε το κοινό, με το δυναμικό dance/pop τραγούδι και τη φαντασμαγορική σκηνική παρουσία να αποσπούν θερμό χειροκρότημα.

Το «Jalla», που στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει «κι άλλα», φέρει την υπογραφή της ίδιας της τραγουδίστριας μαζί με τους Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos, ενώ στους στίχους συνέβαλαν και οι Χαράλαμπος Καλλόνας και Δημήτρης Νικολάου.

Την ίδια ώρα, την πρόκριση στον τελικό εξασφάλισε και η Βουλγαρία με το «Bangaranga» της DARA.

Το τραγούδι έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς συνυπογράφεται από τον καταξιωμένο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε πολλές επιτυχημένες συμμετοχές της Eurovision για διάφορες χώρες.

Αναλυτικά οι χώρες που προκρίθηκαν:

Boυλγαρία

Ουκρανία

Νορβηγία

Αυστραλία

Ρουμανία

Μάλτα

Κύπρος

Αλβανία

Δανία

Τσεχία

Πηγή: skai.gr

