Eurovision 2026 – Κύπρος- Β’ ημιτελικός: Διαγωνίζεται η Antigoni με το «Jalla»

Στο Wiener Stadthalle της Βιέννης χτυπά απόψε η καρδιά του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision καθώς ξεκίνησε ο β΄ημιτελικός, με την Κύπρο και το εκρηκτικό «Jalla» από την Αντιγόνη Μπάξτον, να είναι μια από τις χώρες που διεκδικεί πρόκριση.

Με οικοδεσπότες τη λαμπερή Victoria Swarovski και τον δημοφιλή ηθοποιό Michael Ostrowski, δεκαπέντε χώρες ρίχνονται στη μάχη για τα δέκα τελευταία εισιτήρια που οδηγούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το «Jalla» είναι ένα dance/pop τραγούδι που στη κυπριακή διάλεκτο σημαίνει «κι άλλα».

Το τραγούδι της Κύπρου φέρει την υπογραφή της Αντιγόνης και των Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos, ενώ στη δημιουργία των στίχων συνέβαλαν και οι Χαράλαμπος Καλλόνας και Δημήτρης Νικολάου.

H Aντιγόνη ανέβηκε στην σκηνή περίπου στις 10:45 ξεσηκώνοντας το κοινό με μια ιδιαιτέρως εντυπωσιακή performance.

«Άρωμα Ελλάδας» στο τραγούδι της Βουλγαρίας

Η DARA εκπροσωπεί φέτος τη Βουλγαρία στη Eurovision με το «Bangaranga», ένα δυναμικό και σύγχρονο pop τραγούδι που έχει ωστόσο και... ελληνικό στοιχείο.

Ειδικότερα, το τραγούδι υπογράφει μια διεθνής δημιουργική ομάδα, στην οποία συμμετέχει και ο καταξιωμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με πολυάριθμες επιτυχημένες συμμετοχές του διαγωνισμού για διαφορετικές χώρες.

Ο Κοντόπουλος έχει βρεθεί πίσω από τραγούδια χωρών όπως η Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Κύπρος, ενώ έχει υπογράψει και αρκετές ελληνικές συμμετοχές στη Eurovision. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το «This Is Our Night» του Σάκης Ρουβάς το 2009, το «This Is Love» της Demy το 2017, αλλά και τα τραγούδια της Στεφανίας «Superg!rl» και «Last Dance», με το τελευταίο να χαρίζει στην Ελλάδα θέση στη δεκάδα του τελικού το 2021.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον β’ ημιτελικό:

Βουλγαρία: Dara, «Bangaranga»

Αζερμπαϊτζάν: Jiva, «Just Go»

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

Λουξεμβούργο: Eva Marija, «Mother Nature»

Τσεχία: Daniel Zizka, «Crossroads»

Γαλλία: Monroe, «Regarde !» (απευθείας στον Τελικό)

Αρμενία: Simón, «Paloma Rumba»

Ελβετία: Veronica Fusaro, «Alice»

Κύπρος: Antigoni, «Jalla»

Aυστρία: Cosmó, «Tanzschein» (απευθείας στον Τελικό)

Λετονία: Atvara, «Ēnā»

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før vi går hjem»

Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

Ουκρανία: Leléka, «Ridnym»

Ηνωμένο Βασίλειο: Look Mum No Computer «Eins, Zwei, Drei» (απευθείας στον Τελικό)

Αλβανία: Alis, «Nân»

Μάλτα: Aidan, «Bella»

Νορβηγία: Jonas Lovv, «Ya Ya Ya»

Ο β΄ημιτελικός θα μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22:00, με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στον σχολιασμό.

Παράλληλα, η μετάδοση είναι διαθέσιμη ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το διεθνές κανάλι ERT COSMOS και τη Φωνή της Ελλάδας καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.