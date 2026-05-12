Τζον Κρασίνσκι: Η συγκίνησή του για το αστέρι της Έμιλι Μπλαντ στη Λεωφόρο της Δόξας

Ο Τζον Κρασίνσκι συγκινήθηκε βλέποντας τη σύζυγό του, Έμιλι Μπλαντ, να αποκτά το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, μαζί με τον κουνιάδο και συμπρωταγωνιστή της στο «The Devil Wears Prada 2», Στάνλεϊ Τούτσι, στις 30 Απριλίου.

«Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για εκείνους και σίγουρα και για μένα» είπε ο πρωταγωνιστής του «The Office», στο E! News και πρόσθεσε. «Κλαίω με το παραμικρό, οπότε βούρκωνα σε όλη τη διάρκεια».

Η τελετή εξελίχθηκε σε μια καθαρά οικογενειακή υπόθεση. Η Φελίσιτι Μπλαντ ήταν στο πλευρό της Έμιλι και του Στάνλεϊ, ο οποίος είναι σύζυγός της για πάνω από 13 χρόνια. Παράλληλα η Μέριλ Στριπ, ο Ντουέιν Τζόνσον και ο Ματ Ντέιμον μίλησαν με ιδιαίτερη θέρμη για τους δύο καλλιτέχνες.

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ο Κρασίνσκι, του οποίου η νέα ταινία «Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War» κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 20 Μαΐου, δήλωσε πως η εκδήλωση «είχε πραγματικά εκείνη την παλιά αύρα του Χόλιγουντ, τιμώντας μια μακρά παράδοση».

Όπως εξήγησε, ήταν κάτι συναρπαστικό για εκείνον, «όχι μόνο ως θαυμαστή τους, αλλά και ως λάτρη του Χόλιγουντ». «Δεν ξέρω αν τέτοιου είδους τελετές συμβαίνουν πια συχνά» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης που μετρά 16 χρόνια γάμου με την Έμιλι Μπλαντ έχοντας αποκτήσει δύο κόρες, τη 12χρονη Χέιζελ και την 9χρονη Βάιολετ έχει παραδεχτεί επίσης πως είναι φανατικός θαυμαστής των ταινιών της. Μάλιστα, το 2016 είχε εξομολογηθεί στο E! News ότι είναι εδώ και χρόνια «μεγάλος φαν» της ταινίας «Τhe Devil Wears Prada».

«Μια μέρα που την πετύχαμε στην τηλεόραση, σχολίασα πόσο καλή ταινία είναι. Τότε η Έμιλι με ρώτησε: "Την έχεις ξαναδεί;"» θυμήθηκε ο Κρασίνσκι. «Της απάντησα: "Πολλές φορές". Εκείνη συνέχισε: "Πολύ γλυκό, αλλά πόσες δηλαδή;". Επειδή ήμασταν μαζί ήδη έναν χρόνο, ήμουν έτοιμος να της πω την αλήθεια: "Καμιά εβδομηνταπενταριά"» αποκάλυψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.