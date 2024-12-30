Με ένα βίντεο recap από όλο το 2024 που αποχαιρετάμε σε λίγες μέρες, ο Σάκης Ρουβάς κλείνει αυτή τη χρονιά και ετοιμάσεται, όπως όλοι μας, να καλωσορίσει το 2025. Και είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο βίντεο με κομμάτια από όλες τις πλευρές της ζωής του.

Διαβάστε ακόμα : Σοφία Καρβέλα: Ξημερώματα στο νοσοκομείο με τη μητέρα της

Φυσικά, και από την επαγγελματική του ζωή, τις εμφανίσεις του, τις πιο σημαντικές για εκείνον συναυλίες του, αλλά και τα performaces που κάνει στα νυχτερινά κέντρα που σαρώνει εδώ και τόσα χρόνια, αλλά κυρίως είναι γεμάτο από αδημοσίευτες στιγμές με την οικογένειά του.

Τρυφερά φιλιά στη γυναίκα της ζωής του, Κάτια Ζυγούλη, παιχνίδια με τα παιδιά τους, ανέμελα καλοκαίρια και επαφή με τη φύση που εδώ και χρόνια ο ίδιος επιζητά σε κάθε ευκαιρία. Μποστάνια, ουράνια τόξα και ευτυχία. Και όλα αυτά ντυμένα με υπέροχη μουσική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.