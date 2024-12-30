Λογαριασμός
Σάκης Ρουβάς: Δείτε το video που δημοσίευσε λίγο πριν υποδεχτεί τη νέα χρονιά – Είναι γεμάτο αγάπη και οικογένεια…

Πόσο όμορφες εικόνες από τη χρονιά που τελειώνει... 

Σάκης Ρουβάς

Με ένα βίντεο recap από όλο το 2024 που αποχαιρετάμε σε λίγες μέρες, ο Σάκης Ρουβάς κλείνει αυτή τη χρονιά και ετοιμάσεται, όπως όλοι μας, να καλωσορίσει το 2025. Και είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο βίντεο με κομμάτια από όλες τις πλευρές της ζωής του.

Σάκης Ρουβάς

Φυσικά, και από την επαγγελματική του ζωή, τις εμφανίσεις του, τις πιο σημαντικές για εκείνον συναυλίες του, αλλά και τα performaces που κάνει στα νυχτερινά κέντρα που σαρώνει εδώ και τόσα χρόνια, αλλά κυρίως είναι γεμάτο από αδημοσίευτες στιγμές με την οικογένειά του. 

Σάκης Ρουβάς

Τρυφερά φιλιά στη γυναίκα της ζωής του, Κάτια Ζυγούλη, παιχνίδια με τα παιδιά τους, ανέμελα καλοκαίρια και επαφή με τη φύση που εδώ και χρόνια ο ίδιος επιζητά σε κάθε ευκαιρία. Μποστάνια, ουράνια τόξα και ευτυχία. Και όλα αυτά ντυμένα με υπέροχη μουσική.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas)

Πηγή: womenonly

