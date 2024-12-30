Η πρόβλεψη της Βίκυς Παγιατάκη για την προσωπική ζωή του Ουγγαρέζου

Τις προβλέψεις της για τη χρονιά που έρχεται έδωσε στην εκπομπή Buongiorno της Φαίης Σκορδά η Βίκυ Παγιατάκη με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να της ζητάει να του πει για το θέμα που τον καίει εδώ και καιρό… Το γεγονός ότι είναι μόνος του και δεν έχει βρει ακόμα τη γυναίκα της ζωής του ενώ έχει συνειδητοποιήσει πια πως θέλει να κάνει οικογένεια. Ο διάλογός τους απολαυστικός. Με τη Φαίη να ξεκινάει φυτιλιάζοντάς τον να ρωτήσει.

Ουγγαρέζος: Θα μείνω εγώ μαγκούφης;

Παγιατάκη: Όχι. Κάποια θα υποφέρει μαζί σου. Ο Δημήτρης δεν παντρεύεται αμέσως, μπορεί να ξεκινήσει να συζήσει και μετά όταν υπάρχει παιδί, τότε θα παντρευτεί.

Σκορδά: Πότε μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία;

Παγιατάκη: Ήδη είναι σε αυτή τη διαδικασία σου εξηγώ και το 2025 καταρχήν να ερωτευτεί και να συντροφευτεί, δεν είναι ο γάμος αμέσως το ζητούμενο. Είναι να βρει έναν άνθρωπο που είναι μπακούρι.

Σκορδά: Αφού πριν είπες ότι ήδη…

Παγιατάκη: Ήδη ψήνεται κάτι, αυτό λέω.

Ουγγαρέζος: Μπράβο ρε Βίκυ.

Σκορδά: Μας δουλεύεις ε;

Ουγγαρέζος: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα.

