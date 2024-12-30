Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τι αποκάλυψε για την εγκυμοσύνη της Ελένης Τσολάκη

Στην πρώτη live εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Happy Day μετά τα Χριστούγεννα δεν ήταν δυνατόν να μη σχολιαστεί η αποκάλυψη της Ελένης Τσολάκη για την εγκυμοσύνη της.

Διαβάστε ακόμα : Good Job Nicky: Πήγε Βίσση και τραγούδησε Πάριο, τρελαίνοντας όλο το μαγαζί

Μια εγκυμοσύνη που όλοι όσοι γνωρίζαμε –κι εμείς ανάμεσα- κρατούσαμε κρυφή μέχρι να την ανακοινώσει η ίδια. Και η Σταματίνα Τσιμτσιλή στενή της φίλη σίγουρα γνώριζε επίσης και αρκετό καιρό τώρα τα χαρμόσυνα νέα.

«Η Ελένη Τσολάκη λίγο πριν αποχαιρετήσει για τις γιορτές, ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για εκείνη για πολλούς λόγους. Ήταν κάτι που το ήθελε, το ονειρευόταν! Ελενάκι και Παύλο με το καλό το μωράκι σας. Να είναι γερό, τυχερό, να ομορφύνει ακόμα περισσότερο την οικογένειά σας» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε αποκαλύπτοντας γιατί η φίλη της αποφάσισε να το ανακοινώσει τώρα:

«Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί το ανακοίνωσε τώρα, είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ήθελε να είναι σίγουρη, να κάνει τις εξετάσεις της, ένιωσε ότι τώρα ήταν η στιγμή να το μοιραστεί. Θέλω να σας πω ότι είναι μια είδηση που την κράτησε πολύ καλά κρυμμένη και από δικούς της ανθρώπους. Ήταν μια προσωπική της επιλογή να διαλέξει το χρόνο και την στιγμή που θα νιώθει σίγουρη. Μπορώ να το καταλάβω γιατί όταν κάτι το θέλεις και το ονειρεύεσαι, θέλεις να πάρεις το οκ του γιατρού»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.