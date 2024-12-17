Σχεδόν δέκα μήνες νοσηλεύεται πια στο Νοσοκομείο Γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας μετά την ανακοπή που υπέστη τον περασμένο Μάρτιο. Εδώ και λίγους μήνες όμως μια σειρά θετικών εξελίξεων έχει φέρει κάποια χαμόγελα στους γιατρούς και την οικογένειά του που δεν έχει φύγει από δίπλα του ούτε λεπτό.

Διαβάστε ακόμα : Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το ότι μίλησα δημόσια δεν ήταν για μένα η δύναμή μου, αλλά η αδυναμία μου»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σουσού» η κόρη του Κώστα Βουτσά, Σάντρα, που συνδέεται με στενούς δεσμούς φιλίας και επαγγελματικής συνεργασίας με τον ίδιο και τη σύζυγό του Κατερίνα αποκάλυψε πως όλα πάνε καλύτερα.

«Είναι ντροπή να γράφονται ψέματα για τον Δημήτρη για τα κλικς γιατί υπάρχει μια οικογένεια κι ένα παιδί 12 ετών πίσω που μπαίνει στο διαδίκτυο, βλέπει τηλεόραση και δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό» είπε αρχικά η στενή του φίλη και συνεργάτιδα Σάντρα Βουτσά και συνέχισε:

«Ο Δημήτρης πάει καλύτερα έχει αρχίσει και αντιδράει, εδώ και αρκετό καιρό. Ακολουθεί με το βλέμμα του την Κατερίνα και αντιδράει εδώ και καιρό πολύ έντονα στην κόρη του. Τον έβαλε ο φυσικοθεραπευτής να κάτσει στο κρεβάτι και έκατσε μόνος του, χωρίς να τον κρατάει κάποιος.

Όπως έχει πει ο γιατρός στην Κατερίνα από την πρώτη στιγμή επειδή κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, άλλος μπορεί να χρειάζεται έξι μήνες, άλλος έναν χρόνο ή και περισσότερο. Θέλει χρόνο.

Οι γιατροί είναι η δουλειά τους να είναι συγκρατημένοι και η Κατερίνα που είναι κάθε μέρα εκεί το κατανοεί αυτό αλλά όντας κάθε μέρα μαζί του παρατηρεί ακόμα και τις μικρές διάφορες. Είναι αισιόδοξη. Από την αρχή ήταν αισιόδοξη. Για μένα είναι ηρωίδα. Έχει καταφέρει και η ίδια αλλά και το παιδί τους να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ψυχραιμία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.