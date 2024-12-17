Το τραγούδι «Baby Doll», συνεργασία της Κάιλι Μινόγκ με τον Prince, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο 32 χρόνια μετά τη δημιουργία του.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1992 όταν η τραγουδίστρια της ποπ συνάντησε τον Prince στα παρασκήνια μετά το σόου του «Diamonds and Pearls» στο Earls Court τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Ρώτησε τον Prince πάνω σε τι εργαζόταν και αργότερα την κάλεσε στο φημισμένο στούντιο του, Πέισλι Παρκ στη Μινεάπολη.

Πριν από αυτό η Κάιλι Μινόγκ βρέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου με όλο τον εξοπλισμό του Prince και εκείνος τη ρώτησε που είναι οι στίχοι της για να γράψουν ένα τραγούδι.

Έως τότε η τραγουδίστρια δεν έγραφε ακόμη τραγούδια. Ωστόσο, έτρεξε στο σπίτι και έγραψε μερικούς στίχους για να τους στείλει στον θρυλικό μουσικό. Ο Prince συνέθεσε τη μουσική για το τραγούδι και μετά σχεδόν αμέσως έκανε ένα demo που ηχογραφήθηκε και παραδόθηκε από έναν οδηγό σε κασέτα που στάλθηκε ακριβώς στην πόρτα του διαμερίσματος της Κάιλι Μινόγκ.

Η κασέτα όμως χάθηκε και η τραγουδίστρια μιλούσε συχνά για το τραγούδι που είχε χαθεί σε συνεντεύξεις της δίνοντάς του σχεδόν μυθολογική υπόσταση.

Η τραγουδίστρια είπε ότι πιστεύει ότι η δισκογραφική της δεν ενδιαφερόταν για την ιδέα να τα παράγει όλα μόνος του, επομένως δεν κατάφερε ποτέ να το ηχογραφήσει η ίδια. Ανέφερε επίσης ότι το ίδρυμα Prince μπορεί επίσης να έχει ένα αντίγραφο.

Δεν έχει γίνει γνωστό πώς βρέθηκε το τραγούδι. «Οποιαδήποτε διαρροή είναι ενοχλητική, αλλά είναι ωραίο για τους θαυμαστές να ξέρουν επιτέλους πώς είναι το τραγούδι - μυστήριο» ανέφερε πηγή στην εφημερίδα The Sun. «Όσο για το τι θα συμβεί τώρα, οι θαυμαστές θα πρέπει να περιμένουν και να δουν» σημειώνει.

