Ο Δημήτρης Σταρόβας ανέβασε βίντεο στο YouTube του «Τη γλίτωσα στο τσακ και το πληρώνω ακριβά»

Όλο και καλύτερα πηγαίνει ο Δημήτρης Σταρόβας που στις αρχές Μαϊου υπέστη εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε από τη σύντροφό του στο Τζάνειο όπου νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες με σοβαρά θέματα στην πίεσή του και με επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής.

Ευτυχώς για τον ίδιον όλα πήγαν κατ’ ευχήν και παρά το γεγονός ότι το εγκεφαλικό του άφησε προσωρινά θέματα στην κίνηση και την ομιλία του, βγήκε από το νοσοκομείο όρθιος και με τη βοήθεια κέντρου αποκατάστασης στην αρχή και ειδικών στη συνέχεια, κάθε μέρα που περνάει βελτιώνεται συνεχώς.

Παράλληλα προσέχει τη διατροφή του, έχει χάσει πολύ βάρος και έχει ξεκινήσει να αθλείται. Και πλέον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ξεκινάει να δραστηριοποιείται και επαγγελματικά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.