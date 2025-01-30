Το δημοφιλές νοτιοκορεάτικο δράμα "Squid Game" θα επιστρέψει στο Netflix στις 27 Ιουνίου για μια τρίτη και τελευταία σεζόν, ανακοίνωσε η πλατφόρμα κατά την εκδήλωση "Next on Netflix" την Πέμπτη.

Η εκδήλωση περιλάμβανε, επίσης, ένα σύντομο κλιπ από την επερχόμενη σεζόν, το οποίο αποκαλύπτει μια ακόμη σκηνή γεμάτη ένταση μέσα από τους αγώνες.

Η σειρά δράσης θρίλερ επιβίωσης μετατράπηκε σε παγκόσμια αίσθηση το 2021, αυξάνοντας τους αριθμούς συνδρομών του Netflix και έγινε η πρωτότυπη σειρά με τις περισσότερες προβολές τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας της.

Το Netflix ανέφερε ότι 142 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν παρακολουθήσει το σκοτεινό δράμα για τους ανθρώπους που ανταγωνίζονται σε έναν θανάσιμο διαγωνισμό για τη διαγραφή του χρηματοοικονομικού χρέους.

Η επιστροφή του "Squid Game", μαζί με ζωντανές εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως ο αγώνας πυγμαχίας Jake Paul-Mike Tyson και δύο αγώνες της Εθνικής Football League την ημέρα των Χριστουγέννων, βοήθησαν το Netflix να προσθέσει 19 εκατομμύρια συνδρομητές στο τέταρτο τρίμηνο του. Η συνολική παγκόσμια βάση συνδρομητών του ανέρχεται σε σχεδόν 302 εκατομμύρια.

Η τρίτη σεζόν θα είναι η τελευταία της σειράς, η οποία δημιουργήθηκε για την τηλεόραση από τον Κορεάτη συγγραφέα και παραγωγό Hwang Dong-hyuk. Η ιστορία θα ακολουθήσει και πάλι τον Lee Jung-jae ως τον πρωταγωνιστή Seong Gi-hun, ο οποίος είναι αποφασισμένος να σταματήσει τα δυστοπικά παιχνίδια.

Το "Squid Game" είναι μία από τις τρεις δημοφιλείς σειρές που επιστρέφουν φέτος στο Netflix. Το υπερφυσικό δράμα "Stranger Things" επιστρέφει για την πέμπτη και τελευταία σεζόν και η σειρά εμπνευσμένη από την οικογένεια Addams, "Wednesday", επιστρέφει για τη δεύτερη σεζόν της.

Οι δημιουργοί του "Stranger Things" Matt και Ross Duffer είπαν ότι τράβηξαν περισσότερες από 650 ώρες πλάνα για την τελευταία σεζόν, αλλά είπαν στα μέλη του Τύπου που συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη για την ετήσια έκθεση ταινιών, σειρών και παιχνιδιών του Netflix ότι θα υπήρχαν περισσότερες ιστορίες να διηγηθούν.

Πηγή: skai.gr

