Έρχεται τελικά ο Morrissey στην Ελλάδα - Στις 12 Δεκεμβρίου η συναυλία του

Η συναυλία του Morrissey ακυρώθηκε το καλοκαίρι για λόγους ανωτέρας βίας (τραυματίστηκε ένα μέλος της μπάντας του), ωστόσο είχε ανακοινωθεί πως ο Βρετανός καλλιτέχνης θα έρθει στη χώρα μας κάποια στιγμή μέσα στο έτος.

Τελικά η ημερομηνία που οι φαν του θα έχουν τη δυνατότητα να τον δουν από κοντά είναι η 12η Δεκέμβρη. Ο πρώην τραγουδιστής των θρυλικών Smiths και νυν σόλο καλλιτέχνης, θα εμφανιστεί στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου και από τις 3 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη η πώληση των εισιτηρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.