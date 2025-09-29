Λογαριασμός
Έρχεται τελικά ο Morrissey στην Ελλάδα - Στις 12 Δεκεμβρίου η συναυλία του

Ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης, τραγουδιστής των Smiths, οι οποίοι μεσουράνησαν πριν από 40 χρόνια, θα εμφανιστεί στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου

Morrissey

Η συναυλία του Morrissey ακυρώθηκε το καλοκαίρι για λόγους ανωτέρας βίας (τραυματίστηκε ένα μέλος της μπάντας του), ωστόσο είχε ανακοινωθεί πως ο Βρετανός καλλιτέχνης θα έρθει στη χώρα μας κάποια στιγμή μέσα στο έτος.

Τελικά η ημερομηνία που οι φαν του θα έχουν τη δυνατότητα να τον δουν από κοντά είναι η 12η Δεκέμβρη. Ο πρώην τραγουδιστής των θρυλικών Smiths και νυν σόλο καλλιτέχνης, θα εμφανιστεί στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου και από τις 3 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη η πώληση των εισιτηρίων. 

