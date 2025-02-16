Catherine Zeta-Jones: Επιστρέφει στη μικρή οθόνη – Σε ποια σειρά θα πρωταγωνιστήσει

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Bafta και Tony ηθοποιός, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, επιστρέφει στη μικρή οθόνη με μια δυναμική και ανατρεπτική σειρά. Πρωταγωνιστεί και υπογράφει την παραγωγή του «Kill Jackie» (προσωρινός τίτλος), μιας μεταφοράς του νουάρ μυθιστορήματος «The Price You Pay» του Αϊντάν Τρούεν.

Ο Jack, ο ήρωας του βιβλίου που κυκλοφόρησε το 2018 με το ψευδώνυμο του Βρετανού συγγραφέα Νικ Χάρκαγουεϊ, μεταμορφώνεται σε Jackie, μια γυναίκα με σκοτεινό παρελθόν και αμείλικτους διώκτες. Η ηθοποιός υποδύεται την ηρωίδα, η οποία «τα τελευταία 20 χρόνια απολαμβάνει μια πλούσια ζωή πουλώντας έργα τέχνης και υιοθετώντας περίπλοκα φορολογικά παραθυράκια. Μέσα από την ανωνυμία της προσπαθεί να ξεφύγει από το σκοτεινό παρελθόν της, ως έμπορος ναρκωτικών. Η ζωή της όμως παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν ανακαλύπτει ότι μια ομάδα θανάσιμων δολοφόνων, οι "Επτά Δαίμονες", έχουν αναλάβει να την εξοντώσουν».

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, σε διάφορες πόλεις του κόσμου όπως το Μπιλμπάο, η Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Σουόνσι της Ουαλίας, σύμφωνα με το Deadline.

Η πολυβραβευμένη σταρ δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συμμετοχή της στη σειρά, τονίζοντας την ευκαιρία να ζωντανέψει «έναν πολύπλευρο χαρακτήρα και να εξερευνήσει «μια γυναικεία ιστορία γεμάτη ενδυνάμωση, αυτογνωσία και λύτρωση».

Η σειρά του Prime Video, είναι σε συμπαραγωγή των Fremantle και Steel Springs Pictures. Το σενάριο υπογράφουν οι Τομ Μπάτεργουορθ και Κόνορ Κιν, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέιμον Τόμας.

