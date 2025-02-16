Και η ευτυχία δεν κρύβεται. Με μια κοινή τους φωτογραφία με το μονόπετρο να κοσμεί το χέρι της και την ίδια να γράφει πως είναι πολλά περισσότερα από όσα ποτέ προσευχήθηκε να έχει, η Αμαλία Κωστοπούλου ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον εδώ και 5 χρόνια σύντροφό της, Jake Medwell.

Το ζευγάρι εδώ και λίγους μήνες ζει μαζί στην «έδρα» εκείνου, με την Αμαλία να αφήνει οριστικά το σπίτι της στο Los Angeles και να μετακομίζει για να είναι πια συνέχεια μαζί. Κι αυτό ήταν ένα δείγμα ότι η σχέση τους βαδίζει πια πολύ σοβαρά.

Πετυχημένος επιχειρηματίας, επενδυτής και φιλάνθρωπος, ο 33χρονος Jake είναι για εκείνη το άλλο της μισό. Οι δυο τους, τα 5 χρόνια που είναι μαζί, είναι κυριολεκτικά αχώριστοι.

Λατρεύουν τα ταξίδια, την καλή ζωή αλλά και την αναρρίχηση, το σκι, τις βόλτες με τo σκυλί τους και είναι ένα απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι.

Η 28χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, που σπούδασε στο Berkeley, αποφάσισε να παραμείνει στην Αμερική «χτίζοντας» εκεί την καριέρα της μετά το τέλος των σπουδών της. Είχε προκύψει και η σχέση της με τον Jake, οπότε η Αμερική ήταν... μονόδρομος. Οι ακόλουθοί της ενθουσιάστηκαν με την ευχάριστη είδηση και πολύ γρήγορα η ανάρτησή της κατακλύστηκε από ευχές.

