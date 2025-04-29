Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Η αφιέρωση στη μαία της είναι ύμνος στη φιλία

Γενέθλια έχει μία από τις καλύτερες φίλες της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση και η επιχειρηματίας της ευχήθηκε δημόσια με ένα κείμενο που είναι ύμνος στη φιλία, εξηγώντας πώς γνωρίστηκε με τη Δήμητρα - που είναι μαία- και τι ρόλο έπαιξε στη ζωή της.

Η ιδρύτρια του Save a Greek stray προωθεί με κάθε τρόπο τη γυναικεία αλληλεγγύη την οποία η ίδια εφαρμόζει έμπρακτα στη ζωή της στηρίζοντας με κάθε τρόπο τις γυναίκες και ειδικά της γυναίκες της ζωής της.

«Είχα κλείσει από φιλίες… τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Και τότε τσουπ, εμφανίστηκες εσύ σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου.

Πάνω στην μάχη μου με την υπογονιμότητα, όποιος βρίσκεται εκεί επάνω μου έστειλε έναν άγγελο στην μορφή της «μαίας». Εσύ ήσουν ο άνθρωπος που μου ανακοίνωσε ότι θα γίνω μητέρα. Εκείνη που απαντούσε σε κάθε μου μήνυμα οποιαδήποτε ώρα. Εκείνη που με πήρε αγκαλιά όταν έχασα το δεύτερο μωρό μου και με καθησύχασε όταν ήμουν σίγουρη ότι έχασα και το τρίτο. Εκείνη που δεν έφυγε λεπτό από το πλάι μου όταν έφερα τα δυο μου παιδιά στον κόσμο.

Είσαι αυτός ο άνθρωπος - αυτή η γυναίκα!

Μια γυναίκα που αγαπάει βαθιά τις γυναίκες όχι στην θεωρία, αλλά στην πράξη. Μια φίλη πραγματική που έχει μάθει να τα δίνει όλα στους ανθρώπους που αγαπάει! Ένα κορίτσι πανέξυπνο, με μοναδικό χιούμορ που αγαπάει την ζωή και δεν φοβάται να την ζήσει! Ένα πλάσμα φωτεινό και όμορφο με χίλιους τρόπους!

Μακάρι να μπορούσες να καταλάβεις το μέγεθος του θαυμασμού μου για εσένα και πόσο τυχερή αισθάνομαι που υπάρχεις στην ζωή μου!

Πάντα μαζί σε όλα και για ΟΛΑ! Χρόνια Πολλά φίλη μου! Όλα τα καλά του κόσμου και πολλά περισσότερα σου εύχομαι γιατί σου αξίζουν!» έγραψε η Εριέττα.

