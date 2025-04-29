Σαββόπουλος «long play» - Η νέα παραγωγή του ΣΚΑΪ

Τα γυρίσματα ήδη ξεκίνησαν! Ο ΣΚΑΪ, ο σταθμός που καινοτομεί με εκπομπές που φωτίζουν την πρόσφατη ιστορία μας, ετοιμάζει μια ακόμη πρωτότυπη παραγωγή έξι επεισοδίων με τις Iστορίες του Σαββόπουλου.

Το ιδιαίτερο αυτό αφιέρωμα εστιάζει στη δισκογραφία του Διονύση Σαββόπουλου παρουσιάζοντας δέκα εμβληματικούς δίσκους του - τομή στη μουσική ελληνική ιστορία. Αφηγείται ιστορίες που σημάδεψαν τη ζωή του και γέννησαν τα τραγούδια του, στιγμές και πρόσωπα που τον ενέπνευσαν, σκηνές ηχογραφήσεων, επιτυχίες και δύσκολες στιγμές. ’Έξι συνολικά «εποχές» μουσικής δημιουργίας και ιστορίας.

Με τον ξεχωριστό του τρόπο -αυτόν που μπλέκει γλυκά τον μύθο με την πραγματικότητα- μιλά για τις ζωές που έζησε, τους ανθρώπους που γνώρισε, τα τραγούδια του που αγαπήθηκαν και άφησαν ανεξίτηλη σφραγίδα διαχρονικά. Κάποια από αυτά, τον βλέπουμε να τα τραγουδάει ζωντανά με την κιθάρα του.

Συνταξιδιώτης του Διονύση Σαββόπουλου σε αυτό το ταξίδι δημιουργίας και ιστορίας, θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Συνομιλεί με τον ίδιο, με φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που διασταυρώθηκαν με τον Σαββόπουλο και σκαλίζει τα αρχεία των εποχών που έζησε ο «Νιόνιος της καρδιάς μας».

Το εικαστικό κομμάτι έχει την υπογραφή του Αλέξη Κυριτσόπουλου, εξαρχής συνοδοιπόρου και φίλου του Σαββόπουλου, με έργα που σχεδιάζει ειδικά για το συγκεκριμένο αφιέρωμα τα οποία θα αποκτήσουν και ζωή μέσω animation.

Η εκπομπή ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ - “LONG PLAY” είναι μια παραγωγή με την υπογραφή του ΣΚΑΪ – μία από τις πολλές που έπονται, όλες υψηλών προδιαγραφών και αποτέλεσμα επίμονης και σοβαρής δημοσιογραφικής έρευνας.

Η ΔΕΗ, αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας στηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ιστορία του. Η καλλιτεχνική διαδρομή του Διονύση Σαββόπουλου αποτελεί ζωντανό κομμάτι αυτής της ιστορίας, με ένα έργο που συνδέει γενιές και εποχές για 60 χρόνια.

Συντελεστές:

Κείμενα, Αφηγήσεις: Διονύσης Σαββόπουλος

Παρουσίαση: Παύλος Τσίμας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος

Εικαστική επιμέλεια: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Project manager: Ελένη Καλέση

Animation: Νίκος Κέλλης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Ποττάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Έρευνα αρχείου: Φώντας Τρούσας

Εκτέλεση παραγωγής: dotmov

