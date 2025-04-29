Στην αντεπίθεση περνά ο Φώτης Σεργουλόπουλος με αφορμή όσα είπε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Αντώνης Πρέκας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Αφορμή για το ξέσπασμα του παρουσιαστή αποτέλεσαν κάποια σχόλια που είχε κάνει ο Αντώνης Πρέκας στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό ΣουΣου» αναφορικά με την τηλεθέαση και τη δήλωση του Φώτη Σεργουλόπουλου ότι δεν κοιτάζει τα νούμερα τηλεθέασης των εκπομπών.

«Ο κύριος Σεργουλόπουλος πολύ καλά κάνει και δεν κοιτάει τα νούμερα τηλεθέασης από τη στιγμή που θεωρεί ότι έχει τον γάιδαρό του δεμένο στη δημόσια τηλεόραση. Δεν ξέρω αν έχουμε μια πολιτική αλλαγή, αν θα συνεχίσει να έχει εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση», είχε δηλώσει ο κ. Πρέκας.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο παρουσιαστής είναι ιδιαίτερα αιχμηρός, ενώ ξεκαθαρίζει ότι «ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση ή εξωθεσμική υποστήριξη σε οποιοδήποτε στάδιο της επαγγελματικής του πορείας».

Αναλυτικά ο κ. Σεργουλόπουλος γράφει στην ανάρτησή του:

«Με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Πρέκα, οι οποίες διατυπώνονται αυθαίρετα, ατεκμηρίωτα και με άμεσο σκοπό τη δυσφήμηση του προσώπου μου, δηλώνω τα εξής:

Ο κ. Πρέκας, χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά ούτε να έχει γνώση της επαγγελματικής μου διαδρομής, διαδίδει επανειλημμένα ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, περί δήθεν ανάδειξής μου στη δημόσια τηλεόραση μέσω «κομματικών κριτηρίων» και «πολιτικών ευνοιών». Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι παντελώς αναληθείς, προσβάλλουν βάναυσα την προσωπικότητά μου και πλήττουν αδικαιολόγητα την επαγγελματική μου φήμη και υπόσταση.

Η θέση και η παρουσία μου στη δημόσια τηλεόραση είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας, επίπονης εργασίας, αδιάλειπτης αφοσίωσης και αξιολόγησης αποκλειστικά βάσει αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων. Ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση ή εξωθεσμική υποστήριξη σε οποιοδήποτε στάδιο της επαγγελματικής μου πορείας.

Καταδικάζω απερίφραστα τη διασπορά ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών υπαινιγμών εις βάρος μου και δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για την άρση της προσβολής, την αποκατάσταση της αλήθειας και την ικανοποίηση της ηθικής μου βλάβης, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.