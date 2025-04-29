Faces: Ηχογραφούν νέο άλμπουμ μετά από 40 χρόνια!

Οι Faces, Ροντ Στιούαρτ, Ρόνι Γουντ και Κέννεϊ Τζόουνς όπως φαίνεται επανενώνονται για να ηχογραφήσουν 11 νέα τραγούδια, τα οποία μπορεί να κυκλοφορήσουν ως νέο άλμπουμ το 2026.

Η είδηση για τη νέα μουσική έγινε γνωστή σε μια συνέντευξη του Κέννεϊ Τζόουνς στην εφημερίδα «The Telegraph», στην οποία ο ντράμερ επιβεβαίωσε ότι «περίπου 11 τραγούδια» έχουν ηχογραφηθεί στα RAK Studios στο bόρειο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένου ενός με τη συμμετοχή του Τζουλς Χόλαντ. «Δεν θα είναι όλα κατάλληλα για το άλμπουμ, αλλά τα περισσότερα είναι καλά», είπε ο Τζόουνς.

«Δεν νομίζω ότι θα το δω να κυκλοφορεί φέτος. Αλλά μπορώ να το δω να κυκλοφορεί του χρόνου. Ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα. Κάνουμε μικρά αποσπάσματα ηχογράφησης εδώ κι εκεί. Ξαφνικά, οι Stones βγαίνουν σε περιοδεία ξανά, ο Ροντ βγαίνει ξανά», διευκρίνισε.

Το αρχικό σχήμα των Faces κυκλοφόρησε μουσική από το 1969 έως το 1975, με διάφορες επανενώσεις να πραγματοποιούνται τα επόμενα χρόνια.

Το 2015, ο Ροντ Στιούαρτ εντάχθηκε στο συγκρότημα για την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά από 40 χρόνια, και πιο πρόσφατα, οι φήμες για μια επίσημη επανένωση έχουν ενταθεί.

Το 2020 επανασυνδέθηκαν για να ερμηνεύσουν το τραγούδι του 1971 «Stay with Me» στην τελετή απονομής των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων – BRIT Awards και την επόμενη χρονιά, ο Γουντ αποκάλυψε ότι συναντήθηκαν στο σπίτι του στο Λονδίνο για να ηχογραφήσουν «λίγη νέα μουσική των Faces».

Τώρα, φαίνεται ότι το νέο project είναι πιο κοντά στην κυκλοφορία από ποτέ, αν και περισσότερες λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες. Μετά την κυκλοφορία του, θα σηματοδοτήσει την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του συγκροτήματος από το άλμπουμ «Ooh La La» του 1973.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τζόουνς ανέφερε επίσης ότι πρόσφατα συναντήθηκε με τους Ροντ και Ρόνι για να συζητήσουν για ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Faces, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλάνα που «δεν έχουν προβληθεί ξανά».

To αγγλικό ροκ συγκρότημα σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1969 από μέλη των Small Faces, όταν ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Στιβ Μάριοτ έφυγε για να δημιουργήσει τους Humble Pie. Με τους Ίαν ΜακΛάγκαν (πλήκτρα), Ρόνι Λέιν (μπάσο, φωνητικά) και Κέννεϊ Τζόουνς (ντραμς και κρουστά) συνεργάστηκαν ο κιθαρίστας Ρόνι Γουντ και ο τραγουδιστής Ροντ Στιούρτ, και οι δύο από το Jeff Beck Group, και η νέα σύνθεση μετονομάστηκε σε Faces.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.